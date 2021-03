La Pallacanestro Roseto comunica ufficialmente di aver accettato l’invito della LNP e quindi in questo week-end parteciperà alle Finali di Coppa Italia di Serie B a Rimini e Cervia. La comunicazione arrivata direttamente dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in virtù del secondo posto in classifica di Amoroso e compagni al termine della regular season nel girone C2, in sostituzione della Janus Basket Fabriano, quest’ultima impossibilitata a partecipare a causa dei casi covid in squadra.

Grande soddisfazione quindi per la società biancazzurra, una società del tutto nuova creatasi nella scorsa estate, ma che già sta dando tante soddisfazioni ai tantissimi supporters rosetani: la Coppa Italia da sempre è un evento importante per tutte le squadre partecipanti ai vari campionati, una vetrina fondamentale per farsi conoscere ancor di più agli occhi degli amanti della palla a spicchi e lo è in questo caso ancor di più per una città che vive di questo sport.

Roseto arriva da un momento delicato a causa della situazione covid in squadra, non gioca una gara ufficiale dallo scorso 7 marzo contro Teramo, giorno dell’ultima giornata di regular season nel girone C2: per questo quarto di finale dalla parte opposta ci sarà un avversario assai temibile, la Bakery Piacenza, capolista nel girone B con sole 2 sconfitte su 17 partite disputate.

Queste la parole del Presidente Ernesto Ciafardoni : “ Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito della Lega Nazionale Pallacanestro a questa partecipazione delle Finali di Coppa Italia, è una grande soddisfazione per la città di Roseto degli Abruzzi, per tutti i tifosi e soprattutto per il Consorzio Le Quote e per i giocatori e lo staff tecnico che dal lontano 31 Agosto 2020 s’impegnano per i colori della nostra città. Non siamo ancora prontissimi tecnicamente ma venderemo cara la pelle.”

L’appuntamento quindi è per Venerdì 2 Aprile alle ore 15, Palasport Flaminio di Rimini, per il secondo quarto di finale di giornata tra la Liofilchem Roseto e Bakery Piacenza.

FONTE: UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO