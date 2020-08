La Supercoppa del centenario anche in Serie B – Ecco formula e gironi

LNP ha diramato le disposizioni per la Supercoppa “Centenario” Serie B 2020 che si terrà tra l’11 ottobre e l’8 novembre.

Il Torneo, organizzato da LNP in collaborazione con Settore Agonistico, vede inizialmente le 64 formazioni iscritte al Campionato di Serie B divise in gironi da 4 squadre, che si scontreranno in tre gare di solo andata.

Successivamente avrà luogo una fase di eliminazione, con le 16 squadre prime classificate individuate con i criteri di punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate, quoziente canestri generale, e sorteggio; le 8 vincenti saranno le 8 partecipanti la FINAL EIGHT della SUPER COPPA “CENTENARIO” 2020.

Disposto, inoltre, il calendario delle varie partite: fase qualificazione 11-18-25 OTTOBRE, gara di eliminazione 1 NOVEMBRE e final eight 6-7-8 NOVEMBRE 2020.

Qua sotto la suddivisione dei gironi:

GIRONE A: Alba, Alessandria, Oleggio, Omegna.

GIRONE B: Pavia, Vigevano, Piacenza, Fiorenzuola.

GIRONE C: Crema, Cremona, Piadena, Ozzano.

GIRONE D: Varese, Olginate, Bernareggio, Sangiorgese.

GIRONE E: Virtus Padova, Unione Basket Padova, Vicenza, Bologna.

GIRONE F: Cividale del Friuli, Monfalcone, Mestre, San Vendemiano.

GIRONE G: Imola, Faenza, Cesena, Rimini.

GIRONE H: Senigallia, Ancona, Jesi, Montegranaro.

GIRONE I: Cecina, Piombino, Livorno, San Miniato

GIRONE L: FIRENZE, CHIUSI, EMPOLI, FABRIANO.

GIRONE M: Cassino, Formia, Luiss, Rieti.

GIRONE N: Giulianova, Teramo, Roseto, Civitanova.

GIRONE O: Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Taranto.

GIRONE P: Agrigento, Palermo, Ragusa, Torrenova.

GIRONE Q: Sant’Antimo, Pozzuoli, Avellino, Salerno.

GIRONE R: Biscegli, Molfetta, Nardò, Ruvo di Puglia.