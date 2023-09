La Supercoppa LNP 2023 live e on demand su LNP PASS

Con la Final Four della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West, torna ad attivarsi l’offerta streaming della piattaforma LNP PASS, per la stagione 2023-2024.

Le sei gare dell’evento di Montecatini Terme, semifinali e finali, saranno tutte proposte in diretta, e successivamente on-demand, per gli abbonati al servizio.

SABATO 23 SETTEMBRE – SEMIFINALI

Ore 14.00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Blacks Faenza (Serie B Nazionale)

Ore 16.15 Trapani Shark-Tezenis Verona (Serie A2)

Ore 18.30 NPC Rieti-Caffè Toscano Pielle Livorno (Serie B Nazionale)

Ore 20.45 Real Sebastiani Rieti-Gruppo Mascio Treviglio (Serie A2)

DOMENICA 24 SETTEMBRE – FINALI

Ore 16.30 FINALE SERIE B NAZIONALE

Ore 19.00 FINALE SERIE A2

LE VOCI

Semifinali e finale di Serie B saranno raccontate da Stefano Blois (telecronaca) e Roberto Russo (commento tecnico).

Semifinali e finale di Serie A2 da Niccolò Trigari (telecronaca) ed Andrea NIccolai (commento tecnico).

LINK

https://lnppass.legapallacanestro.com

Per abbonarsi

https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

Anche per la stagione 2023-2024 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B Nazionale) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Dalla Final Four di Supercoppa fino all’ultima partita di playoff e playout dei due tornei. Per un’offerta complessiva, minima, di oltre 1100 gare.

Ad LNP PASS si può accedere attraverso la sua APP dedicata nel mondo delle tv Android. Consentendo di poter usufruire della visione delle partite sugli schermi compatibili: tra questi, tutti i modelli più recenti di Philips, Sony, Xiaomi e TCL. E’ sufficiente recarsi sullo store Android tv e scaricare la app LNP PASS.

Inoltre, in collaborazione con il partner tecnologico di piattaforma OTT VIEWLIFT, LNP PASS è approdata con la sua APP anche sulle smart tv SAMSUNG.

In aggiunta alle APP già esistenti e che consentono la visione su smartphone e tablet in ambiente Android e IOS; e la visione sulle tv attraverso i dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Bologna, 22 settembre 2023