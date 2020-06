La Tramec Cento pronta al ripescaggio in A2, tra conferme, volti nuovi e graditi ritorni

Tramec da 10 e lode: l’ azienda bolognese sposa per il decimo anno consecutivo il progetto Benedetto Cento, confermandosi main sponsor sia in caso di A2 sia in caso di serie B. Un matrimonio che neanche il Covid ha fatto traballare, anzi, le componenti economiche di Cento e del suo territorio si sono unite ancora di più per continuare un percorso di crescita.

Il presidente Gianni Fava ringrazia l’amico Leo Girotti e rilancia le ambizioni di una piazza che ha voglia di serie A.” Siamo pronti per ogni evenienza, sappiamo che l’ eventuale ripescaggio non dipende da noi. In LNP e FIP siamo molto considerati, abbiamo a disposizione due budget ben definiti, devo per questo ringraziare gli sponsor che in un momento non facile ci hanno dato fiducia”.

Cento vede anche il palasport alla fine del tunnel ristrutturazione. ” I lavori per completare il parquet e le tribune inizieranno il 29 giugno e termineranno entro il 20 luglio”. Poi arrivano le notizie tante attese sulle conferme e sui nuovi acquisti: alla prima voce rispondono Moreno, Fallucca Ranuzzi e Leonzio, mentre stati annunciati il gradito ritorno di Giovanni Gasparin e da Forlì il classe ’99 Danilo Petrovic, serbo di formazione italiana che in caso di A2 vestirà la maglia Tramec in virtù di un pre contratto che lo escluderà dal roster centese in caso di non ripescaggio.