L’Assemblea Generale di Lega Nazionale Pallacanestro: formato il nuovo Consiglio Direttivo

Si è svolta oggi, a Bologna, la XIII Assemblea Generale di Lega Nazionale Pallacanestro, presieduta da Marco Petrini, rappresentante LNP in Consiglio Federale.

Sono state registrate 53 Società rappresentate, tra presenti in sala e su delega, pari al 58% delle Associate.

BILANCI DI ESERCIZIO – E’ stato illustrato dal consulente per LNP, Rag. Roberto Spera, il bilancio consuntivo della stagione 2021/2022 e quello preventivo della stagione 2022/2023. L’Assemblea ha approvato all’unanimità entrambi i bilanci.

CONSIGLIO DIRETTIVO LNP – In quota per la Serie A2, sono stati eletti Matteo Franceschini (Benedetto XIV Cento), Francesco Maiorana (Apu Udine) e Davide Micalich (United Eagles Cividale). Che entrano a far parte del Consiglio Direttivo assieme ai già consiglieri Renato Pasquali (Pallacanestro 2.015 Forlì) e, per la Serie B, a Nicola Bernardi (Virtus Padova), Vito Giovanni Quinto (Nuova Cestistica Lions Bisceglie), Luca Sesoldi (Use Empoli) e Marino Spaccasassi (Nuova Pallacanestro Vigevano 1955).

Bologna, 29 ottobre 2022

Lega Nazionale Pallacanestro