Le delibere del Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro

Si è riunito oggi, nella sede di Bologna, il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro.

A seguito dell’elezione risalente all’Assemblea Generale dello scorso 29 ottobre, hanno partecipato per la prima volta ai lavori, in quota per il campionato di Serie A2, Matteo Franceschini (Benedetto XIV Cento), Francesco Maiorana (APU Udine) e Davide Micalich (UEB Cividale del Friuli). Francesco Maiorana è stato nominato vicepresidente vicario di LNP.



Sono stati definiti i criteri generali del bando per l’assegnazione della fase finale della Coppa Italia, nel nuovo format della Final Four sia per la Serie A2 che per la Serie B. La manifestazione è in calendario dal 10 al 12 marzo 2023.

Il presidente di LNP, Pietro Basciano, ha relazionato sui lavori del Comitato 4.0, che riunisce le più importanti Leghe sportive italiane, in materia di ristori a favore delle Società. Annunciando un prossimo incontro del Comitato 4.0 col nuovo Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Bologna, 10 novembre 2022