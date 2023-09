Legnano vince il test contro Gallarate

Post partita Paolo Piazza

Highlights Gallarate – Legnano

Arriva la prima vittoria in stagione dei Knights contro una Gallarate che sicuramente avrà un ruolo da protagonista nella B interregionale.

Sempre assenti Marino e Raivio per Legnano e l’ex Laudoni e Fioravanti per Gallarate.

La partenza è tutta per i biancorossi che si trovano in fretta sul 0-7 e poi sul 3-11 dopo soli 5′ di gioco.

Coach Piazza ruota tutti i Knights convocati e Gobbato da buoni segnali quando gioca playmaker, cosi come Planezio nel ruolo di finalizzatole, per un primo quarto che si chiude sul 10-20, con Passerini ad essere il più incisivo per i galletti.

Nel secondo periodo si scaldano le mani ed entrambe le squadre hanno medie realizzative davvero interessanti.

Per la SAE Scientifica è Sacchettini a dominare mentre per Gallarate oltre a Passerini è Milovanovic a realizzare diversi canestri per un punteggio che a metà gara è sul 41-49 per i Knights, che chiudono con un bel contropiede di Fragonara.

Nella terza frazione è ancora Legnano a partire con le marce alte per un parziale di 0-8, grazie soprattutto a Sipala, che diventa 3-8 dopo il gioco da tre punti di De Bettin.

Gli attacchi brillanti del secondo periodo sono un bel ricordo e alla fine del quarto i Knights conducono per 50-66 anche se un pò meno brillantemente del primi periodi.

L’ultimo quarto è all’insegna della zona gallaratese che rallenta il flusso del gioco biancorosso.

Antonelli segna qualche canestro per i padroni di casa, mentre Ghigo è ispirato dall’arco con Gallarate che vince il periodo per 20-15, ma il finale sorride alla SAE Scientifica per 70-82 con 4 uomini in doppia cifra e tanti spunti positivi.

Rotto il ghiaccio a livello di vittorie ora si può guardare con più serenità all’ultimo impegno precampionato di sabato alle 18.00 contro Saronno, dando sempre un occhio all’infermeria che potrebbe regalare qualche notizia positiva in vista della prima gara ufficiale.

ESSESOLAR GALLARATE BASKETBALL – SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS 70-82 (10-20; 31-29; 9-17; 20-16)

Gallarate: De BEttin 12 (4/6; 1/4), Moscatelli 3 (0/3; 1/2), Passerini 18 (4/7; 3/6), Antonelli 8 (1/4; 0/1), Paparella 0 (0/1 da 3), Ghezzi 4 (1/3 da 2), Basso 0 (0/1 da 2), Molteni 2 (1/2; 0/6), Clerici 9 (3/3; 1/2), Milovanovic 14 (6/10 da 2)

Rimbalzi 28 21+7 (7 Antonelli); Palle recuperate 4 (4 giocatori a 1); Assist 12 (Antonelli 3)

Legnano: Sipala 19 (4/6; 1/1), Ferrario 2 (1/1 da 2), Casini 7 (2/2; 1/6), Amorelli 2 (0/0; 0/0), Pirovano 3 (1/1 da 3), Ghigo 12 (0/3; 4/7), Sacchettini 17 (7/12; 0/1), Fragonara 7 (2/4; 1/2), Planezio 10 (1/4; 2/3), Gobbato 3 (1/1 da 2)

Rimbalzi 37 29+8 (7 Gobbato); Palle recuperate 8 (4 giocatori con 2); Assist 19 (6 Fragonara)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights