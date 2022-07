L’Omnia Pavia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie B

By

“Nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo che, nella sostanza, andrà a soddisfare le “condizioni” che avevo posto in sede di conferenza stampa. Sul conto della società stanno arrivando i soldi per saldare la prima rata Fip che, domani mattina, verrà pagata. I passi successivi verranno espletati nelle prossime settimane e questo comporterà, come ovvia conseguenza, l’azzeramento di tutte le cariche sociali”.

Gianni Perruchon – Proprietario Omnia Basket Pavia

Comunicazione Omnia Basket Pavia