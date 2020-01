Lorenzo De Zardo è l’Under 21 adidas di dicembre in Serie B

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano i vincitori dei premi Under del mese per dicembre 2019, in Serie B.

Il riconoscimento è giunto alla terza stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 21, nati nel 1998 e seguenti.

Ecco il prescelto per dicembre 2019.

UNDER 21 ADIDAS SERIE B – DICEMBRE 2019

LORENZO DE ZARDO (Bakery Piacenza)

In Serie B si impone l’ala classe ’99 della Bakery, 199 centimetri per 100 kg. A dicembre De Zardo è stato il miglior realizzatore e rimbalzista dei suoi, tra le squadre al vertice del girone C, con 12 punti e 9 rimbalzi a gara, in 32.3 minuti di media. De Zardo, originario di Latina, uscito dal settore giovanile di Treviso Basket, nella scorsa stagione ha militato a Ferrara in Serie A2, per poi passare a San Severo, in B (6.8 punti e 2.6 rimbalzi in 16.2 minuti). Per lui un’ottima continuità di rendimento nell’attuale campionato (12.7 punti e 7.9 rimbalzi in 30.8 minuti), con cifre in grande aumento rispetto allo scorso anno.

De Zardo sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.

Area Comunicazione LNP