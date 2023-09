Memorial ‘Checco Mattighello’ – Libertas Livorno doma Virtus Padova e vola in finale

Priva di capitan Forti, alle prese con un guaio a un ginocchio, ma anche di Fantoni (rimasto a casa a causa del mal di schiena), di Madeo (colpo all’arcata sopracciliare in settimana) e – in corso d’opera di Amos Ricci (distorsione alla caviglia), la Libertas non si è persa d’animo e ha sempre tenuto in mano l’inerzia della semifinale del Memorial ‘Checco Mattighello’ contro la Virtus Padova. Al PalaCicogna di Ponzano Veneto, quindi, ampio minutaggio a Buca ed Allinei oltre a SuperTozzi che ha firmato una doppia doppia. A fine terzo quarto la LL ha piazzato l’allungo che sembrava decisivo (63-50), poi ha rintuzzato il tentativo di rimonta patavino (la Virtus era arrivata a -3) e ha chiuso in scioltezza. Domenica sera alle 19 la finalissima

Parla Coach Andreazza: “E’ stata un’ottima partita. Sono contento dello spirito della squadra, perché abbiamo vinto in una situazione di difficoltà, per le assenze di Forti e Fantoni, si è fatto male anche Ricci. Amos ha fatto una piccola storta subito appena entrato e abbiamo dovuto tenerlo fermo per precauzione. Per questo motivo abbiamo giocato per molti minuti con quintetti anomali in campo, con molti giovani e giocatori fuori ruolo. Lo spirito però è sempre quello giusto. Siamo riusciti a stare davanti tanto, per quello che può contare in questo periodo. E quando loro hanno provato a riavvicinarsi, ma voglia di combattere e di tenerli distanti è stata la cosa più positiva. Adesso dobbiamo gestire bene la finale, perché due partite così ravvicinate con un roster ridotto devono essere gestite bene e quindi dobbiamo solo stare attenti e fare in modo che sia un’altra tappa di avvicinamento alla partita del primo ottobre, prima giornata di campionato. Dobbiamo arrivarci con la benzina nelle gambe e le idee chiare. Contro Padova ho visto tante cose belle e un po’ di confusione come è normale, ma niente di particolare da segnalare”.

Questo il tabellino degli amaranto.

LIBERTAS: Buca 7, Bargnesi 14, Fratto 9, Vicenzini, Tozzi 13, Ricci, Saccaggi 13, Allinei 4, Balestri ne, Lucarelli 18. Tiri da 2 14/29. Tiri da 10/30 Tiri Liberi 6/6. Rimb. 44 (11 off+13 dif)

