Memorial ‘Checco Mattighello’ – San Vendemiano vince la finale contro Libertas Livorno

Cuore e attributi. La Libertas perde di 5 e solo negli ultimi secondi la finale del Memorial Checco Mattighello, al PalaCicogna di Ponzano Veneto. Amaranto privi di Forti, Fantoni e con Ricci spettatore non pagante per via della distorsione alla caviglia rimediata nella semifinale con Padova. Sono appena nove i giocatori che Andreazza porta in panchina. Due di questi (Vicenzini e Balestri) sono poco più che ragazzi. L’unico play di ruolo (Bargnesi) è stato condizionato dai falli fin dai primi minuti e così la Libertas si è dovuta affidare a quintetti atipici con Lucarelli nello spot di numero 1 e anche con quattro piccoli in campo più Tozzi. Messa così, la partita contro SanVe si sarebbe potuta trasformare in una caporetto. E invece gli amaranto hanno tenuto botta per 40’. Anzi. Hanno chiuso la prima frazione sul +7 (24-17), prima di subire il ritorno degli avversari in serata di grazia dall’arco dei 6.75. I Veneti sono rientrati, ma lì sono rimasti perché non sono mai scappati e la partita è diventata ben presto un lungo corpo e corpo risolto a sfavore di Fratto e compagni solo a 5” dalla conclusione, quando sul 71-74, la LL ha perso il pallone del possibile pareggio. Poco male, però, perché questa squadra ha dimostrato di avere un carattere d’acciaio.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Di Emidio 10 (1/5, 1/2), Gobbo n.e., Gluditis 6 (0/2, 1/7, Dalla Cia n.e., Chiumenti 16 (7/11), Calbini 10 (2/6, 2/3), Vettori 2 (0/4), Tomasin n.e., Gatti 10 (1/2, 2/7), Zacchigna 19 (1/1, 5/7), Cacace 3 (1/2 da 3). All. Carrea

LIBERTAS LIVORNO 1947: Buca 11 (5/7), Bargnesi (0/1, 0/4), Fratto 13 (3/7, 1/2), Vicenzini (0/2 da 3), Tozzi 10 (2/4, 0/1), Saccaggi 13 (4/11 da 3), Allinei 6 (0/2, 2/6), Balestri n.e., Lucarelli 18 (3/8, 3/6). All. Andreazza

TIRI LIBERI: Rucker 16/18, Libertas 15/19. Rimbalzi totali 39 Rucker (5 offensivi), Libertas 37 (6 offensivi)

Livorno, 3 Settembre 2023

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO