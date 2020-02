Niccolò Moffa è l’Under 22 adidas di gennaio in Serie B

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under del mese per gennaio 2020, in Serie B.

Il riconoscimento è giunto alla terza stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 22, nati nel 1998 e seguenti.

Ecco il prescelto per gennaio 2020.

UNDER 22 ADIDAS SERIE B – GENNAIO 2020

NICCOLÒ MOFFA (Albergatore Pro RBR Rimini)

In Serie B si impone l’ala riminese dell’Albergatore Pro, classe ’99 di 195 centimetri, protagonista nel grande mese di gennaio degli adriatici, vincitori di 5 gare su 5. Moffa è stato il miglior realizzatore dei suoi nel periodo in esame con 18.0 punti e 4.0 rimbalzi in 28.2 minuti, con grandi percentuali (79% da 2 e 54% da 3). Per lui una crescita impetuosa: dopo sole 2 delle prime 14 gare stagionali in doppia cifra, a gennaio è andato per tre volte oltre i 20 punti realizzati. Moffa è cresciuto nel settore giovanile dei Crabs Rimini, con cui ha debuttato in B nel campionato 2017-18 (2.0 punti in 7.0 minuti a gara). Nell’estate 2018 è passato alla neonata RBR, ottenendo la promozione dalla C Gold alla B nel suo primo anno.

Moffa sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.

Area Comunicazione LNP