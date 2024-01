Nota di Basket Torino in risposta a LNP

David Avino, Presidente di Basket Torino, ribadisce al Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Avvocato Francesco Maiorana, come già fatto in passato per vie brevi, la propria totale disponibilità per un tavolo di confronto con il signor Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, onde “dirimere ogni contrasto, nell’interesse comune del Movimento cestistico che rappresentiamo e della sua immagine”, come si legge nella nota pubblicata dalla stessa LNP nel pomeriggio del 20 gennaio 2024.

David Avino precisa, inoltre, nello stile della società da lui presieduta, di non aver mai alimentato né fomentato personalmente o attraverso propri tesserati o canali ufficiali del Club, alcun tipo di polemica o di contrasto con Trapani Shark e prende le distanze da qualsiasi comportamento o manifestazione di pensiero, in via diretta o mediatica, che non sia espressione ufficiale di comunicazione della propria società o dei propri tesserati.

Il Presidente di Basket Torino si augura infine che la dialettica e i rapporti tra Basket Torino e Trapani Shark tornino ad essere improntati alla più sana e corretta rivalità sportiva.

UFF.STAMPA BASKET TORINO