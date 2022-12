Nota di LNP su Pallacanestro Firenze: “Costantemente attivi per verificare la situazione”

In riferimento alle vicende che stanno riguardando la Pallacanestro Firenze (Serie B, Girone C), Lega Nazionale Pallacanestro informa che da fine novembre, all’emersione delle prime criticità gestionali, si sono intensificati i contatti con il direttore sportivo Simone Lusini, delegato dal Club ai rapporti con LNP.



Nel momento in cui Lusini ha rassegnato le dimissioni, LNP ha subito chiesto un incontro alla Società Pallacanestro Firenze ed all’amministratore unico Michele Forti Parri, utile a capire con chiarezza lo stato di difficoltà del Club. A quella richiesta, da Pallacanestro Firenze non è mai arrivata alcuna risposta. LNP è costantemente attiva per verificare se la Pallacanestro Firenze sia in grado di ottemperare a quanto stabilito dai Regolamenti Federali per la prosecuzione della stagione sportiva 2022/2023.

AREA COMUNICAZIONE LNP