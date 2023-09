Npc Rieti vince l’amichevole contro Mondragone

Una buona NPC Rieti sul campo neutro del PalaSport di Anagni batte Mondragone 81 – 66 con una ottima prova difensiva. Bene anche l’attacco, con azioni fluide e ben manovrate.

MVP del match, ancora una volta, Markovic. Ottima prova anche di Agostini e Da Campo.

Assenti Melchiorri e Del Sole.

Ora testa alla partita di Supercoppa Italiana in programma al PalaSojourner sabato 9 settembre con inizio ore 20:30 (ingresso libero).

Parziali del match: 20-19, 24-12, 27-11, 10-24

Tabellino: Bacchin 4, Cavallero 5, Markovic 15, Cassar 8, Da Campo 18, Perella 8, Mele 2, Melchiorri, Del Sole, Agostini 22, Imperatori 2, Roversi, Reginaldi, Margarita.

DICHIARAZIONI COACH PONTICIELLO

“Partita utilizzata per mettere in campo manovre non utilizzate nelle partite precedenti. Buone chiamate offensive, differenti da quelle usate finora nel pre campionato. È stata un’ottima occasione anche per far giocare molti Under. Negli ultimi dieci minuti abbiamo avuto in campo un quintetto composto da: Margarita, Imperatori, Roversi, Mele, Reginaldi”.

