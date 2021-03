Oleggio sbanca il Ruggi con una prova di forza e un Da ros stellare

Primo quarto. Starting fives: Fultz, Banchi, Toffali Preti Quaglia. Da ros Seck Giacomelli Pilotti Pedrazzani.

Da ros apre da 3 , risponde Quaglia col semi gancio, poi Toffali in contropiede 4-3. Ancora Toffali, stoppata clamorosa su Giacomelli, pareggia col libero Seck. Quaglia è preciso dalla lunetta, pareggia subito Seck. 6-6 dopo 2′, apre le danze dall’arco Fultz, gli risponde ancora Da ros, 9-9. Quaglia ispirato da Fultz ridà vantaggio interno, ribadito da Toffali, 13-9. Già riposo per il ‘debuttante’ Quaglia, dopo 4′, entra Sgorbati, e per Toffali, dopo altri 30”, anche lui in fase di recupero. Pareggio ad opera di Seck e Pedrazzani, poi 15-15 firmato Preti e Pilotti. Zone press per Imola che frutta una persa di Oleggio, Sgorbati rimette avanti i biancorossi con un libero. Due liberi di Seck invertono la situazione, ma arriva la tripla di Preti per il 19-17. Time out ospite, 2 punti di Negri, di nuovo parità. Il neo entrato Alberti confeziona una recuperata con Fultz e va a segnare, con fallo, e libero a segno: 22-19. Fultz sembra ispirato, dopo lo zero sul tabellino scorso, e piazza la seconda bomba: 25-19, -3′. Incrementa Alberti con l’entrata in contropiede, +8, mentre le perse degli ospiti cominciano a crescere. Altra tripla, stavolta la seconda di capitan Preti, 30-23 quando si entra nell’ultimo minuto. Sfrutta un buco difensivo Assui, mentre Imola fallisce l’ultimo tiro, e si conclude sul 30-25 una frazione frizzante, contraddistinta da un’ottima performance dei romagnoli dall’arco, 4/8, e dal dominio a rimbalzo di Oleggio, 14-9.

Secondo quarto. Palle perse, tiri pessimi, per quasi 2 minuti si vede il peggio, fino alla schiacciata in contropiede di Negri, 30-27, time out di coach Zappi, anche oggi a guidare Imola, con Moretti ad assisterlo. Si iscrive al circolo delle bombe Banchi, gli risponde Pilotti, poi Romano, 33 pari. Un tecnico alla panca di casa dà un punto esterno, mentre Quaglia sbaglia i suoi due, 33-36 dopo 4′, per il canestro da sotto di Pedrazzani. Quaglia, che poi esce, accorcia, poi Sgorbati sorpassa, 37-36, fallo su Preti, time out Oleggio. Preti ne sbaglia uno, Pedrazzani pareggia a quota 38. Antisportivo contro Sgorbati, Da Ros sbaglia un libero, poi non segnano entrambi gli attacchi, fino al libero e alla tripla di Da ros: 38-43, -3’42”. Da ros mette la sua quarta tripla, massimo vantaggio degli Squali, e, piove sul bagnato, altro antisportivo, stavolta comminato a Preti, a rimbalzo. I due liberi danno 10 punti di vantaggio ai piemontesi, che diventano 16 con le bombe di Pilotti e Da ros. L’attacco di casa è in confusione, si affrettano le conclusioni, arriva il time out a 1’55” dalla sirena.Neanche la facile entrata di Corcelli entra, ora Banchi marca a uomo Da ros, prova la tripla Pilotti che non prende in niente. Ielmini replica a Banchi, 40-56, poi finalmente entra un appoggio di Preti, con fallo, 43-56 con l’aggiuntivo. Pilotti rimedia da sotto, ultimi 16”, Fultz gestisce l’azione, si prende il tiro, ma il ferro lo rifiuta, intervallo sul 43-58. Seconda frazione stravinta 33-13 dagli Squali, in virtù di 30 rimbalzi a 15, che ha spianato 24 punti in contropiede contro 12, grandi percentuali al tiro, 54 da 2, 40 da 3, e un consistente apporto dalla panca, 14 a 8. A metà quarto il break importante, da 37-36 a 43-58.



Terzo quarto. Stessi quintetti di partenza, stesso errore da tre per Fultz, e anche per Giacomelli, poi segna Seck su incomprensione alla rimessa di Imola, +20 ospite. Un alley hoop di Fultz per Quaglia porta i primi 2 punti, subito ribattuti da Pilotti, poi sbaglia – notizia – la bomba Da ros, ma arriva il tap in di Seck. Toffali sembra in riserva, esce per Sgorbati. Ancora Imola prova da tre, ma non va, mentre segna ancora Oleggio da sotto. Adesso è notte fonda per i biancorossi, sotto di 24. Fultz si avvita in appoggio, 47-69, Quaglia di spalle guadagna canestro e fallo, -5′, -19, 50-69. La partita si scalda, Corcelli nervosissimo si guadagna le attenzioni dei grigi, che prima lo blandiscono dando un fallo a favore, e, subito dopo, un tecnico contro…Sul 50-70 arriva un libero di Sgorbati, -4′. Giacomelli a segno da 2, replica Fultz, un’altra tripla ospite, con Somaschini, 53-75, Toffali in lunetta ne mette solo uno, Fultz continua a scheggiare il ferro da lontano, Banchi guadagna fallo in entrata, e dalla lunetta è preciso: 56-75. Sgorbati segna il piazzato, 58-75, arriva un time out ‘preoccupatissimo’ di coach Pastorello a 1’07”. Ne esce bene la squadra di casa, che ruba palla e segna in contropiede con Banchi, poi dall’arco con Sgorbati, -12, che non si vedeva dal secondo quarto. Banchi poi avrebbe anche la palla del -10, ma è buona l’opposizione dei lunghi ospiti. 63-75, grazie alla fiammata dell’ultimo minuto, dove la difesa di casa ha finalmente concesso meno rimbalzi e rubato palloni.

Quarto quarto. E’ ancora Sgorbati a spingere Imola, -10, poi segna Seck da 2, Fultz è in lunetta ma ne fallisce uno, 66-77. Ora i grigi fischiano a ripetizione, e sembra subire di più Oleggio, che comunque trova i 2 punti con Seck malgrado tanta difesa dei romagnoli. Fallo in attacco di Pilotti su Preti, sgomitato in viso, dopo il time out di casa non arrivano punti, ancora confusione in campo, risolta da Pilotti, +15 Oleggio. Sgorbati raccoglie dalla spazzatura un pallone che finisce nel paniere, 3 punti, ma non c’è tempo di goderne perchè arriva la tripla di Da ros, poi canestro e fallo per Seck, 69-87, che diventa -20 per Imola con la schiacciata di Pedrazzani. Altro time out di casa, ma il magic moment di poco fa è svanito, e di nuovo Oleggio è padrona del match. Esce Pedrazzani per 5 falli, ma si litiga col canestro, fino alla tripla di Banchi, 72-89, -3’27”. Negri risolve un attacco che si era complicato, 3 punti, dall’altra parte Quaglia spende le ultime energie, guadagna fallo e un punto, 73-92 a meno di 3 minuti. Toffali in contropiede ne mette 2 in avvitamento, 75-92, -2′, Oleggio non ha fretta ma sbaglia, Imola invece vuole concludere subito, Preti rischia la tripla ma ne ottiene solo una caduta rovinosa, ed esce per Alberti. Corcelli si mangia un appoggio a un minuto dalla sirena, Toffali risponde con 2 liberi al punto degli avversari, 77-94, ultimi 20”. Sbaglia l’ultimo tiro Toffali, ultimi 5” che non si giocano, durissima sconfitta che bissa quella dell’andata, ma Oleggio ha dimostrato maggior fisicità e controllo della manovra e meritato la vittoria.

Andrea Costa Imola Basket – Mamy Oleggio 77-94 (30-25, 13-33, 20-17, 14-19)

Andrea Costa Imola Basket: Francesco Quaglia 14 (5/7, 0/1), Giacomo Sgorbati 14 (3/9, 2/4), Jacopo Preti 12 (2/5, 2/4), Alessandro Banchi 12 (2/4, 2/5), Robert Fultz 11 (2/7, 2/7), Davide Toffali 9 (3/9, 0/3), Alessandro Alberti 5 (2/2, 0/0), Nunzio Corcelli 0 (0/3, 0/2), Luca Franzoni 0 (0/0, 0/0), Luca Fazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Jacopo Preti 9) – Assist: 13 (Robert Fultz 10)

Mamy Oleggio: Guglielmo De ros 24 (1/1, 7/12), Omar Seck 18 (7/8, 0/0), Andrea Pilotti 15 (4/6, 1/9), Luca Pedrazzani 11 (5/6, 0/0), Claudio Negri 11 (3/4, 1/2), Olivier Giacomelli 4 (2/5, 0/4), Alberto Ielmini 3 (1/2, 0/3), Tommaso Somaschini 3 (0/1, 1/2), Michele Romano 3 (0/0, 1/3), Sophony Assui 2 (1/2, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 46 14 + 32 (Olivier Giacomelli 16) – Assist: 20 (Olivier Giacomelli 6)