Ozzano passa nell’amichevole di Mestre

“MESTRE – Tre ottimi parziali della Logimatic sono sufficienti per reggere il rientro della Gemini Mestre, in un quarto parziale contraddistinto da un finale punto a punto, e prendersi una vittoria senza punti ma tonificante nella sostanza. Buon test per i ragazzi di coach Giuliani che mostrano significativi passi avanti nel fondamentale della difesa. Top scorer di serata Riccardo Cortese con 22 punti.

TABELLINO

Gemini Mestre vs Logimatic Group Ozzano 72-74 (16-20, 29-41, 48-59)

Gemini Mestre: Bocconcelli 5, Mazzucchelli 9, Pellicano, Morgillo 12, Bugatti 13, Caversazio 13, Lenti 4, Perin 9, Sebastianelli 7. All.: Ciocca.

Logimatic Ozzano: Myers ne, Bechi ne, Pavani, Ly-Lee 4, Zambianchi 8, Martini 3, Terzi, Cortese 22, Balducci 8, Piazza 12, Abega 13, Mancini 4, Zanasi. All.: Giuliani.

Arbitri: Di Franco e Pieran di Mira (VE)

NOTE: Parziali 16-20, 29-41, 48-59

