PalaPuca ancora work in progress, Geko-Monopoli si gioca al PalaBarbuto

Sarà il PalaBarbuto di viale Giochi del Mediterraneo, a Napoli, ad ospitare il prossimo match interno della Geko Sant’Antimo, che sabato sera (20:30) affronterà il Monopoli sul parquet di Fuorigrotta. Una soluzione temporanea resa necessaria dal protrarsi dei lavori al PalaPuca per la sostituzione del parquet.



“Dopo l’allagamento di fine settembre, cui avevamo provato ad ovviare con un primo intervento, la situazione non era più sostenibile e i lavori erano ormai inderogabili – dice il Gm Vittorio Di Donato –. Li abbiamo programmati in prossimità della sosta per la Coppa Italia proprio perché speravamo di finire in tempo per la ripresa, ma purtroppo è bastato smontare il vecchio parquet per capire che un’operazione risolutiva avrebbe richiesto investimenti e tempi maggiori. Siamo intervenuti sul tetto, che presentava diverse problematiche di infiltrazioni d’acqua, e poi abbiamo dovuto sostituire per intero sia il parquet che la sua sottostruttura. Il PalaPuca tornerà ad essere un gioiellino, intanto però dovremo giocare altrove la prossima gara interna ed è davvero dura visto che tutti noi, società, staff e squadra, abbiamo ancora davanti agli occhi la festa con i nostri tifosi dopo la vittoria nel derby con Caserta. La speranza è che in tanti ci seguano anche a Fuorigrotta, su un campo che normalmente ospita le gare di Serie A, sarebbe davvero bellissimo sentire anche lì il calore e la passione della nostra gente, intanto ci preme ringraziare il Napoli Basket per l’ospitalità e la disponibilità dimostrataci”.



Il match con Monopoli, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie B Old Wild West, sarà ad ingresso libero.