In accordo con il Settore Agonistico FIP, organizzatore dei campionati, Lega Nazionale Pallacanestro rende note le date e la formula dei Playoff e dei Playout della Serie B Old Wild West, stagione 2020-2021.

PLAYOFF, LA FORMULA

Al termine della seconda fase, ed in base alla classifica finale dei rispettivi gironi, le squadre vengono abbinate alle posizioni 1-8, che le collocheranno sui tabelloni playoff. I playoff sono strutturati su 3 turni (quarti di finale, semifinali e finali). al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le squadre vincenti delle finali dei tabelloni A, B, C e D acquisiscono il diritto di iscrizione alla Serie A2 2021-2022.

PLAYOFF, I TABELLONI

Come nelle ultime stagioni sono confermati i tabelloni con abbinamenti incrociati (girone A con girone B e girone C con D).

Tabellone 1: 1^A-8^B, 4^B-5^A, 3^A-6^B, 2^B-7^A

Tabellone 2: 1^B-8^A, 4^A-5^B, 3^B-6^A, 2^A-7^B

Tabellone 3: 1^C-8^D, 4^D-5^C, 3^C-6^D, 2^D-7^C

Tabellone 4: 1^D-8^C, 4^C-5^D, 3^D-6^C, 2^C-7^D

PLAYOFF, LE DATE

Quarti – 16, 18, 21, 23, 26 maggio

Semifinali – 30 maggio, 1, 4, 6, 9 giugno

Finali – 13, 15, 18, 20, 23 giugno

LE SQUADRE CHE SI FERMANO

Dopo l’ultimo turno della seconda fase, termina la stagione per 3 squadre di ogni girone: la nona, la decima e l’undicesima della classifica.

RETROCESSIONE

Le squadre classificate al sedicesimo ed ultimo posto nei quattro gironi al termine della seconda fase retrocedono direttamente in Serie C 2021-2022.

PLAYOUT, LA FORMULA

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ogni girone accedono ai playout, strutturati su due turni all’interno di ogni girone. I turni si giocano al meglio delle 5 partite con sequenza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le vincenti del primo turno mantengono il diritto di partecipazione alle Serie B 2021-2022. Le perdenti accedono al secondo turno: le vincenti restano in B, le perdenti retrocedono in C Regionale. Le retrocesse in Serie C saranno in tutto 8, tra stagione regolare e verdetto dei playout.

PLAYOUT, LA GRIGLIA

Playout turno 1 – 12^-15^

Playout turno 1 – 13^-14^

PLAYOUT, LE DATE

Primo turno – 16, 18, 21, 23, 26 maggio

Secondo turno – 30 maggio, 1, 4, 6, 9 giugno

