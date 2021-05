PRIMO QUARTO. Quintetti: Bertocco, Chiusolo Mastrangelo Lovisotto Bedin per gli ospiti, Banchi Toffali Sgorbati Morara Preti per Imola. Primo attacco per i rossi emiliani – clamoroso airball – risponde Imola con il ferro…Si va avanti così per un minuto e mezzo circa, fino ai 2 punti di Mastrangelo. Capitan Preti non ci sta e comincia come a gara 1, con la tripla: 3-2. Due azioni ozzanesi fermate da falli portano 2 volte in lunetta Bertocco, che non fallisce, 3-6. Anche Morara sfrutta la lunetta, poi Sgorbati trova finalmente il canestro su azione, l’Andrea Costa torna avanti, 7-6. La tripla di Chiusolo è neutralizzata da quella di Toffali, 10-9, ma ancora Chiusolo col tiro pesante, a metà quarto conducono i New Flying Balls 10-12, ma arriva subito il pareggio col neo entrato Fazzi che va anche in lunetta con l’and one e riporta avanti i suoi. Arriva anche il momento del match winner di gara 1, Corcelli, mentre Mastrangelo segna 2 liberi su 3, ma di nuovo tripla per Toffali, che poi con un viaggio in lunetta porta a +4 i romagnoli e sale già a 8 punti. Preti stoppa Bedin prima di lasciare il campo a Zanetti, che va a guadagnarsi un fallo su tiro, dopo che Ozzano ha raggiunto la parità con Mastrangelo, anche lui già a quota 8. I giovani Zanetti e Alberti segnano 1 libero a testa, 20-18, liberi che invece non segna Quaglia, evidente corpo estraneo fin qui. Uno ne segna Bertocco in chiusura, e così arriva la sirena sul 20-19.

SECONDO QUARTO. Corcelli segna da 2, Galassi subisce fallo mentre tenta la tripla, da un ingenuo Zanetti, e così, col 3/3, raggiunge i biancorossi a quota 22. Due liberi a segno per Alberti, 2 di Toffali vicino all’arco, risponde Folli da 3, 26-25, dopo 3′, quando la partita si accende per una fallo di Folli su Alberti, Lovisotto si fa comminare un tecnico, che Toffali non converte, ma subito dopo un altro tecnico arriva a Bertocco, e così, con gli animi accesi, bene fa coach Moretti a chiamare il minuto di sospensione. Banchi segna il libero conseguente, 27-25, poi Toffali stoppa Bertocco, Fazzi fa impazzire Galassi, e gli segna in faccia, 29-25, arriva il time out ospite. Arbitri che fischiano – finalmente- un fallo su Morara, che va in lunetta e fa 2/2, +6 Andrea Costa a metà quarto. 2/2 anche per Mastrangelo, mentre Fazzi ne sbaglia 1, 32-27. Peggio fa Guastamacchia, mentre finalmente si fa sentire Quaglia, 34-27. Linea della carità che strega anche un ‘califfo’ come Corcelli, mentre subito dopo arriva il 2/2 di Banchi: +9, a 3′ dall’intervallo. Bedin segna un punto, mentre per gli ultimi 150” rientrano Preti e Sgorbati, a lungo a riposo: proprio il capitano piazza subito la bomba, 39-28. Nell’attacco successivo, si contendono il rimbalzo Morara e Bedin, gli arbitri vedono un fallo antisportivo dell’imolese, e Ozzano capitalizza al meglio con 3 punti. Tre punti li segna anche Sgorbati, Imola ora guida di 11 punti, che diventano 14 con la bomba di Banchi sulla sirena. Frazione dominata dai romagnoli 25-12, che tirano da 3 col 50%, realizzano 15 liberi su 23, tengono meglio a rimbalzo rispetto gara 1, mentre Ozzano continua a perdere tanti palloni, 14. Entrambi i coach hanno concesso ampi minutaggi alle panchine, in considerazione della durezza della serie.

TERZO QUARTO. Parte Mastrangelo col canestro, risponde Banchi dall’angolo con 3 punti, Imola vola, con Sgorbati che tocca quota 50, +17 sui NFB. Reagisce “l’imolese” Matteo Folli, che riporta Ozzano prima a -15, poi a -13 con 2 liberi. Morara non ci sta e piazza 2 bombe consecutive, in mezzo 2 punti di Chiusolo: 56-39. Bertocco fa 2/2, e valica i 40, dall’altra parte Sgorbati va a conquisatare un fallo su Bedin, e non sbaglia dalla linea della carità. S’è acceso Bertocco, altri 2, 15 punti tra le due squadre a -5′. Ozzano aumenta la pressione su entrambe le metà campo, per cercare di rimanere attaccata ai biancorossi, e con altri 3 liberi su 4, Bertocco firma 7 punti consecutivi, 60-47. Tecnico a coach Moretti, poi Preti segna da 2, di nuovo +15. Time out di Imola per riordinare le idee, si riprende con Sgorbati in lunetta, 1 / 2. idem per Folli, 63-48, Ozzano non molla e ruba palla con Mastrangelo che va a segnare e subire fallo da Preti, altro time out di casa. Col libero segnato la squadra ospite sale a -12, ma Sgorbati ruba e va a schiacciare. Preti rimpingua, +16 a 90” dalla sirena. Zingarata di Banchi che porta altri 2 punti, idem per Alberti, 71-52, punteggio con cui si van all’ultimo quarto. Frazione più combattuta, segnata da ancora tanti falli, molto nervosismo ed errori.

QUARTO QUARTO. Segna Bertocco, replica Preti da 3, ora ci sono 20 punti per Imola. Reazione di Guastamacchia, fin qui 0/4, con la tripla, risponde Morara. Altra tripla di Ozzano, con Lovisotto, il giovane Fazzi va a conquisatare il diritto di un giro in lunetta, 2/2, 80-62. Ancora tiri liberi per Imola, con Sgorbati, 81-62, mentre escono per 5 falli Bertocco e Morara. Lovisotto segna 3 liberi su 4, +16. Galassi ruba sulla rimessa e trova 2 punti facili facili, subito dopo va a segno con la tripla, Ozzano a -11. Ultimi 3′, ancora errori su errori, inflitto un parzialino di 8-1, la panca ozzanese chiama time out. Al rientro c’è la tripla di Lovisotto, Imola gioca solo col cronometro, sull’errore dall’arco di Sgorbati arriva il rimbalzo di Zanetti, che poi smista su Preti, che non ci pensa su e piazza la bomba, vantaggio di nuovo in doppia cifra, corroborato da un libero di Toffali. Ultimo minuto, tutti gli under in campo per Imola, anche Franzoni. C’è ancora tempo per la bomba di Galassi, anzi no, anche per Fazzi, poi ancora Galassi, e così finisce, 90-79. L’Andrea Costa si aggiudica anche gara 2 e il diritto di giocare l’eventuale quinta di nuovo qui al Ruggi.

Andrea Costa Imola Basket – Sinermatic Ozzano 90-79 (20-19, 25-12, 26-21, 19-27) Andrea Costa Imola Basket: Jacopo Preti 17 (2/2, 4/5), Giacomo Sgorbati 14 (4/9, 1/5), Davide Toffali 13 (1/2, 2/5), Luca Fazzi 13 (3/5, 1/2), Marco Morara 12 (1/2, 2/3), Alessandro Banchi 11 (1/3, 2/2), Alessandro Alberti 5 (1/2, 0/1), Nunzio Corcelli 2 (1/2, 0/3), Francesco Quaglia 2 (1/3, 0/0), Matteo Zanetti 1 (0/2, 0/2), Luca Franzoni 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 24 / 35 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Davide Toffali 6) – Assist: 15 (Alessandro Banchi 4) Sinermatic Ozzano: Nicola Mastrangelo 15 (5/8, 0/3), Niccolo Bertocco 15 (3/6, 0/3), Matteo Galassi 13 (0/1, 3/5), Mario Chiusolo 12 (2/2, 2/6), Isacco Lovisotto 10 (0/4, 2/6), Matteo Folli 10 (2/3, 1/3), Arcangelo Guastamacchia 3 (0/1, 1/2), Alberto Bedin 1 (0/0, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/2), Alessandro Lolli 0 (0/0, 0/0), Manuel Naldi 0 (0/0, 0/0), Marco Montanari 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 28 / 41 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Matteo Folli 8) – Assist: 7 (Matteo Galassi 3)