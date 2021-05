E’ della Ristoprò Fabriano il secondo round. La Geko al PalaCarifac resiste per 18 minuti circa ma poi si arrende alle sfuriate dei marchigiani che raggiungono il +30 al 27’ e chiudono sul 99-70. La serie è dunque in parità, 1-1, e venerdì si sposterà al PalaEdilgen di Sant’Antimo per gara-3.



Quintetti invariati rispetto a 48h prima, Fabriano ha nei 12 l’argentino Boffelli al posto di Garri, Sant’Antimo ha invece aggiunto il giovane D’Aiello. Lo stato d’animo delle sue squadre si riflette nelle difese schierate dai coach in avvio di gara: la Ristoprò è a uomo e prova ad aggredire, la Geko inizia a zona 3-2. Prevalgono gli attacchi però, al 5’ il risultato è di 15-15 con gli ospiti bravi a rispondere colpo su colpo (Vangelov 10) ad una Fabriano carichissima. Negli ultimi tre minuti del parziale però i campani si inceppano, e i locali scappano via con Papa e uno scatenato Scanzi toccando il +13 (33-20) sulla sirena.

Sabbatino sblocca Sant’Antimo in avvio di secondo quarto, quando Origlio manda in campo anche Sperduto, ma i marchigiani restano in controllo e al 15’ sono a +14 (40-26) con una bomba di Paolin. La Geko però non molla, Dri le dà una bella scossa segnando 5 punti in 20 secondi e poi è sempre lui a rubare e segnare in contropiede la palla del nuovo -6 (42-36) che costringe Pansa al time out. Quando se ne esce, Fabriano trova due triple importanti con Radonjic e Scanzi, Sperduto risponde alla prima ma sbaglia sul secondo contrattacco e commette fallo antisportivo sulla ripartenza della Ristoprò consentendo ai padroni di casa di scavare un nuovo break e di rinnovare il loro +13 all’intervallo lungo (52-39).

Quando si riparte Bini trova due canestri preziosi che illudono la Geko, ma Fabriano ormai è lanciata e al 25’ vola a +26 con otto punti consecutivi di un imprendibile Merletto (71-45). Sant’Antimo si scioglie, i locali scrollata di dosso la pressione sono invece scatenati e la forbice si allarga ancora fino al +30 del 27’ (75-45). Una tripla di Dri interrompe il monologo Ristoprò, poi si sblocca anche Milosevic ma la formazione di casa è in controllo totale e arriva alla terza sirena sul 78-54

La gara è ormai nettamente indirizzata, l’ultimo quarto procede senza sussulti (84-59 al 35’), la Geko ritrova il canestro dalla lunga con Carnovali e Bini ma subisce le sfuriate di Marulli e Scanzi. Finisce 99-70, la serie è di nuovo in parità ed è pronta a trasferirsi a Sant’Antimo per gara-3 (venerdì) e gara-4 (domenica).

Le parole di coach Origlio – “Ci siamo schiantati contro un’ottima Fabriano che ha fatto esattamente la partita che ci aspettavamo facesse. Noi però abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara, in difesa abbiamo concesso troppo e questo non mi è piaciuto. Dopo la vittoria di domenica avevo detto che il nostro obiettivo era mostrarci competitivi, oggi non lo siamo stati. Ora la serie si sposta a Sant’Antimo, e siamo chiamati tutti a dimostrare di esserci di nuovo, mi aspetto che i ragazzi riscattino questa brutta prestazione”.



RISTOPRO’ FABRIANO 99

GEKO SANT’ANTIMO 70

(33-20, 52-39; 78-54)

FABRIANO: Merletto 14, Marulli 18, Scanzi 20, Radonjic 13, Cassar 16; Gulini, Paolin 3, Boffelli 2, Papa 10, Di Giuliomaria 3, Di Paolo, Re. All.: Pansa.

GEKO: Cantone, Dri 18, Carnovali 13, Milosevic 3, Vangelov 12; Sabbatino 4, Sergio 2, Bini 10, Ratkovic, Sperduto 8. N.e.: Ragusa e D’Aiello. All.: Origlio.

ARBITRI: Venturini e Di Salvo.

NOTE – Tiri liberi: Fabriano 18/21, Geko 13/19. Nessuno uscito per 5 falli.

Il tabellone/i quarti di finale:



1C) Ristoprò Fabriano 1

8D) Geko Sant’Antimo 1



4D) Tecnoswitch Ruvo di Puglia 1

5C) Rucker San Vendemiano 1



3C) Gesteco Cividale 2

6D) Arechi Salerno 0



2D) CUS Taranto 1

7C) Goldengas Senigallia 1