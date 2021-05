Un’altra grande prova di squadra regala alla Rucker Sanve il passaggio del turno ed una qualificazione storica alle semifinali. Sempre al comando, i bianconeri restano lucidi di fronte al ritorno dei ruvesi, arrivati dal -15 ad un possesso di distanza, per piazzare con un canestro di Vedovato ed un’ottima difesa finale le due giocate decisive. Domenica prossima gara 1 a Fabriano aprirà la serie di semifinale.Il boato di gioia che ha accompagnato il canestro di Vedovato, dopo un assist pazzesco di Tassinari, per il 70-65 e la successiva difesa che ha sigillato la vittoria, risuona ancora in un PalaSaccon che avrebbe meritato di ospitare i tanti tifosi bianconeri che hanno accompagnato le gesta della società del Presidente Guberti dal lontano 2011 alla prima, storica semifinale conquistata al termine di una serie combattuta, contro un avversario forte che ha reso la soddisfazione del passaggio del turno ancora più grande.Nicoli riparte in quintetto dopo l’infortunio in gara 3, Mian e Ponticiello ripropongono gli stessi quintetti ed è Ruvo ad aprire il match con Ciribeni e Markovic, Biordi commette due falli in un amen ed è costretto a tornare in panchina. Due triple di Verri scaldano i bianconeri che però sbagliano tanti tiri dalla lunga distanza, coach Mian inizia la solita girandola di sostituzioni, Tassinari passa il testimone a Durante che ringrazia con una giocata da 2+1 che vale il 17-15.L’equilibrio è rotto dalla combo bianconera difesa più triple, inizia Vedovato che chiude la luce davanti al proprio canestro per dar vita alla tripla di Siberna. Cambiano i protagonisti ma la sostanza è la stessa perché nell’azione successiva è Tassinari a difendere alla grande per mettere in ritmo Rossetto: tripla del capitano, 23-15 e time out Ruvo dopo un minuto. La sospensione non raffredda mani e mira del numero 8 della Belcorvo che infila la seconda tripla, è +11 e massimo vantaggio Rucker Sanve. Markovic stoppa il parziale, Bettiol in contropiede viene bloccato dall’emozione sbagliando un semplice appoggio ma quando la situazione si fa critica c’è l’esperienza di Verri a tenere la barra a dritta. De Leone e l’ottimo Ciribeni muovono il punteggio per la Tecnoswitch a cui risponde Malbasa con quattro punti consecutivi che chiudono il primo tempo sul 36-26.Ruvo ripropone subito la zona che Vedovato disinnesca chiudendo due ottime collaborazioni (41-28) ma appena la Belcorvo prova a scappare Ruvo risponde, 5-0 esterno e vantaggio quasi dimezzato. Il livello dei contatti si alza, è una battaglia sportiva in cui a restare sempre in piedi è Vedovato (45-33). La stanchezza e la tensione non fermano il contropiede di Siberna e la Belcorvo, con Gatto e Malbasa, raggiunge il nuovo massimo vantaggio sul 52-37 dopo sei minuti, prima di fermarsi all’improvviso in attacco. Ruvo, ovviamente, ne approfitta rosicchiando il gap per chiudere il terzo quarto in ritardo di 10 punti.Il vantaggio in doppia cifra non viene gestito bene nelle prime azioni da parte della Rucker Sanve che tira frettolosamente da 3 in un paio di occasioni dando il fianco al 5-0 ospite che dimezza lo svantaggio degli ospiti. Il pallone inizia a pesare e la stanchezza a scombinare piano partita e scelte in campo, Vedovato segna canestro e libero aggiuntivo ma Cantagalli ha classe da vendere e tiene Ruvo in scia (57-53). Verri vola a rimbalzo e con due tap out vitali offre a Tassinari, prima, e Malbasa, a ruota, due extra possessi di vitale importanza che valgono il +7. Tassinari e Malbasa incrementano il vantaggio dalla lunetta (66-55) ma Ruvo è viva: Biordi, Ciribeni e De Leone riaprono il match (66-62) a due minuti dalla fine. Vedovato non segna in appoggio né Verri da 3, ma nemmeno Di Salvia realizza dall’arco per il possibile -2 e allora è Tassinari a fare il Tassinari: penetrazione ufo al ferro e +6. Ma non è finita per Markovic che come in gara 3 tiene Ruvo aggrappata grazie alla tripla del -3 quando mancano 63 secondi alla sirena. L’azione decisiva la firmano Tassinari e Vedovato, la mente e il braccio del 70-65. Ruvo non segna e manda Siberna in lunetta, Jack ne mette uno e con la difesa successiva che disinnesca l’ultimo tentativo avversario la Belcorvo può festeggiare la prima, storica semifinale conquistata con merito al termine di una serie dura, combattuta ed emozionante.Quattro bianconeri in doppia cifra: Vedovato e Malbasa sono i migliori marcatori con 12 punti a testa, doppia doppia per Tassinari (11 punti e 10 assist), Verri chiude con 10 punti e 7 rimbalzi, mentre sono 9 quelli conquistati da Siberna.Domenica prossima inizieranno le semifinali e la Belcorvo sarà impegnata nelle prime due gare a Fabriano, contro la Janus che ha eliminato 3-1 Sant’Antimo.

BELCORVO RUCKER SANVE – TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA 71-65RUCKER SANVE: Tassinari 11, Vedovato 12, Durante 7, Siberna 6, Nicoli 2, Rossetto 7, Malbasa 12, Gatto 4, Bettiol, Verri 10. All. MianRUVO DI PUGLIA: Razic, Ippedico, Kekovic 2, Markovic 16, Cantagalli 18, Obinna Simon, De Leone 10, Di Salvia, Misolic, Ciribeni 15, Buffo, Biordi 4. All. PonticielloParziali: 17-15; 36-26; 54-44Arbitri: Fiore e Roberti

Foto Ubaldo Pianezzola

Ufficio stampa Rucker Sanve