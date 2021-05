Sconfitta in Gara 1 per la Real Sebastiani che nei primi 40 minuti della serie si arrende, con il punteggio di 69-72, a Roseto. Bisognerà reagire da subito, martedì ore 20.00 al PalaSojourne si gioca Gara 2.

LA GARA

PRIMO TEMPO

I primi punti della gara li segna Roseto con il two & one di Di Emidio. Paci sblocca il punteggio per Rieti ma Serafini riporta a +3 Roseto, 2-5. Il gran canestro di Lucarelli in arretramento e l’appoggio da sotto di Nikolic traghettano Roseto sul +7 a 7′ e 20″ dal termine del primo quarto. Ancora Paci per la Sebastiani, 4-9. Azione da manuale di Rieti, è il solito Paci a finalizzare, 6-9. Nikolic dalla media, +5 Roseto. Entra in partita Ndoja con una bomba che brucia la retina, 9-11. Basile firma il primo vantaggio per la Real dalla linea dei 6,75. Panzini illumina per Paci che deve solo appoggiare a canestro, 14-11. Ruggiero accorcia nuovamente i suoi e Serafini li porta ancora avanti, 14-15. Ancora il capitano da fuori, solo retina e 17-15. Pareggio raggiunto dagli abruzzesi con il canestro di Serafini. Il pareggio si mantiene fino allo scadere dei primi 10 di gioco.

Il secondo quarto inizia con un altro canestro di Serafini che concede un nuovo vantaggio alla Liofilchem, 17-19. Ancora Serafini da sotto, 17-21. Loschi porta Rieti a -1 con una bomba ma Di Emidio riporta ad un possesso di vantaggio Roseto. Di Pizzo si presenta dalla lunetta, 1/2 e siamo sul 21-23. Pastore da tre, 21-26. Di Pizzo raccoglie l’invito di Loschi, segna due punti e subisce fallo e realizza il libero aggiuntivo, 24-26. Ancora Nikolic dalla media, bianco azzurri a +4. Amoroso in appoggio, 24-30. Roseto in contropiede è implacabile e Nikolic colpisce ancora, Massimo vantaggio per gli ospiti a +8. Pastore da tre regala il +11 a Roseto. Azione magistrale della Liofilchem che prova a scappare sul +13, 24-37. Pastore non ne sbaglia uno e mette un’altra bomba, 24-40. Ndoja interrompe il digiuno della Sebastiani con due liberi, 26-40. Altri due liberi di Loschi diminuiscono lo svantaggio, Real a -12. Paci corregge l’errore di Ndoja, 30-40. -8 Sebastiani grazie ai due liberi di Loschi. La seconda frazione si chiude, le squadre vanno al riposo lungo sul 32-40.

SECONDO TEMPO

Secondo tempo aperto dal canestro di Nikolic da sotto, 32-42. Paci risponde con altri due punti, 34-42. Il canestro fortunato di Basile riporta sotto di 6 Rieti, 36-42. Il capitano! bomba, 13esimo punto e Real a -3. Di Emidio interrompe il parziale della Sebastiani da 2, 39-44. Real nuovamente a -3 con altri due punti di Paci. Pareggio Rieti con la bomba da lontano di Loschi, 44 pari. Lucarelli in contropiede, 44-46. Sorpasso Real con un’altra bomba di Loschi, 47-46. Loschi trascina Rieti a +4 con un two & one. Loschi con un 2/2 dalla linea della carità e Sebastiani avanti di 6, 52-46. Ruggieri dalla lunetta smuove il tabellone per i suoi con due liberi, 52-48. 1/2 di Pastore dai 5,8. Il terzo quarto si conclude sul 52-49.

Ultimo quarto che si sblocca, dopo un minuto costellato di errori, con il 2/2 ai liberi di Loschi, 54-49. Pastore segue la stessa sorte e riavvicina Roseto a -3. Amoroso porta i suoi a -1 da sotto canestro, 54-53. Paci con l’1/2 dai liberi, 55-53. Pareggio raggiunto da Roseto con il quattordicesimo punto di Nikolic, 55 pari. Gli abruzzesi tornano in vantaggio con il canestro di Amoroso, 55-57. Lucarelli da due, 55-59. Paci dai 5,8 fa 1/2 e Rieti è sotto di 3 a 5 dal termine. Con la schiacciata di Nikolic Roseto tenta la fuga a +5 ma il Panzer Panzini con una bomba riavvicina a -2 la Sebastiani. 2/2 di Nikolic ai liberi e Roseto torna avanti di 4. Il capitano Ndoja, 62-63. Pastore in appoggio facile facile 62-65. Ancora Pastore da lontanissimo prova a chiudere la gara, 62-68 ad 1′ e 26″ dal termine della gara. Loschi prova a dare speranza alla Sebastiani con due liberi messi a segno, 64-68. Paci riavvicina Rieti sfruttando l’assist di Loschi, 66-68. Ancora Pastore che probabilmente chiude Gara 1 con un canestro da due, 66-71. A poco serve la tripla di Ndoja che avvicina la Real a -2. Amoroso chiude definitivamente la partita facendo 1/2 ai liberi. Gara 1 si conclude con il punteggio di 69-72.

IL TABELLINO:

REAL SEBASTIANI RIETI – LIOFILCHEM ROSETO 69-72 (parziali: 17-17; 15-23; 20-9; 17-23)

REAL SEBASTIANI RIETI: Provenzani, Ndoja 19, Paci 16, Di Pizzo 4, Loschi 22, Drigo, Basile 5, Visentin N.E., Panzini 3, Cena. All: Righetti.

LIOFILCHEM ROSETO: Pedicone n.e., Di Emidio 7, Cocciaretto n.e., Sebastianelli, Ruggiero 4, Pastore 20, Amoroso 7, Nikolic 18, Serafini 10, Lucarelli 6. All: Trullo

ARBITRI: Roiaz di Muggia (TS) e Nonna di Casamassima (BA)

NOTE:

Ufficio Stampa Real Sebastiani Rieti