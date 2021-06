Semifinale Playoff, gara 2

CJ TARANTO – GESTECO CIVIDALE 66-70

CJ Basket Taranto: Manuel Diomede 14 (2/4, 3/4), Santiago Bruno 12 (0/0, 4/6), Alessandro

Azzaro 10 (2/3, 2/4), Ferdinando Matrone 9 (3/5, 0/0), Nicolas Morici 9 (2/7, 1/3), Bruno Duranti 8

(1/6, 0/8), Nicolas Manuel Stanic 4 (0/4, 1/4), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0,

0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 17 (3/4, 3/7), Adrian Chiera 13 (1/4, 2/8), Norman Hassan

13 (2/5, 3/8), Gabriele Miani 13 (3/6, 1/2), Leonardo Battistini 11 (4/8, 1/4), Giovanni Fattori 3

(0/2, 1/4), Alessandro Cipolla 0 (0/0, 0/2), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen 0 (0/1,

0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/0, 0/0). All. Pillastrini.

Arbitri: Antonio Marzo di Lecce e Adriano Fiore di Casal Velino (SA). Parziali: 17-23, 20-18, 15-

11, 14-18. STAT TA – Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Ferdinando Matrone 12) – Assist:

20 (Nicolas Morici 7); STAT GC – Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 52 17 + 35 (Leonardo Battistini

17) – Assist: 16 (Eugenio Rota, Norman Hassan 5).

Non si ripete il CJ Basket Taranto a 48 ore di distanza. La Gesteco Cividale sbanca il Palafiom 70-

66 e conquista gara 2 delle semifinali playoff del campionato di serie B Old Wild West impattando

la serie sull’1-1 dopo le prime due tappe in riva allo Ionio. La “battaglia” ora si sposta in Friuli dove

venerdì e domenica prossima si giocheranno gara 3 e 4. I rossoblu hanno pagato un po’ la falsa

partenza iniziale, un 2-13 che comunque Taranto era riuscita a raddrizzare in un crescendo continuo

sotto i colpi dei vari Diomede, Tato Bruno e Azzaro, tutti in doppia cifra, fino al +7 di inizio ultimo

quarto. Ma sul più bello i rossoblu, che dal terzo quarto hanno dovuto fare a meno proprio di

Azzaro costretto in panchina da un problema fisico, si sono ritrovati d’un tratto con le polveri

bagnate in attacco. Cividale, senza Fattori per 5 falli, proprio nei frangenti finali ha ritrovato la

precisione al tiro da tre: Rota, Battistini, Hassan hanno trascinati gli altri al successo.

Una doppia sconfitta per Taranto. Perché se da una parte il CJ Basket ha perso l’occasione di andare

sul 2-0, dall’altra parte la città, tifosi e appassionati di basket, hanno perso l’occasione di riempire

gli spalti del Palafiom nel giorno in cui, dopo 6 mesi di chiusura causa covid, il palazzetto veniva

riaperto al pubblico, facendo così mancare il giusto supporto a Stanic e compagni.

Coach Olive parte con Stanic, Diomede, Matrone, Morici e Duranti. Coach Pillastrini risponde con

Hassan, Battistini, Rota, Chiera e Miani.

Partenza choc per Taranto che incassa tre triple consecutive di Cividale a segno con Miani,

Battistini e Hassan. Taranto si sblocca con Diomede ma coach Olive vuole vederci chiaro e sul 2-11

chiama time out per rimediare alla falsa partenza dei suoi. Cividale arriva sul +11 con Battistini.

Matrone allora attacca il canestro e scuote la squadra che finalmente si sveglia dal torpore iniziale e

torna sotto prontamente quando Azzaro entrato dalla panchina suona la carica e scalda il Palafiom

con due triple di fila per il 14-19. Cividale però non esce dalla partita, anzi con Hassan rimarca il +7

per un primo quarto non facile che finisce 17-23.

Taranto riparte in ritmo nel secondo quarto, tripla di Tato Bruno e canestro di Azzaro per il -1. Sul

più bello però Taranto perde un’altra volta lo smalto in attacco e la Gesteco ne approfitta con un

paio di canestri di Chiera e Battistini che poi va a schiacciare il 29-22. Tutto da rifare o quasi per

Taranto che si rimbocca nuovamente le maniche, la tripla di Diomede viene annullata da quella di

Fattori e Chiera. Cividale va per un attimo a +8 ma ancora l’asse argentino Morici-Bruno, ancora

dall’arco, riduce le distanze prima dell’intervallo, sul 37-41 per gli ospiti.

La sosta lunga, che vede in campo il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, omaggiato di una maglia

CJ griffata Spalding by Shopping Sport, raffredda le mani e le percentuali dei due roster. Per

almeno 3 minuti non si segna, i primi canestri portano la firma di Morici e Miani. Poi, come a

Senigallia, Tato Bruno tira fuori dal cilindro due triple di fila che valgono il sorpasso rossoblu, 46-44.

Si torna a giocare punto a punto, Morici e Matrone fanno la differenza per Taranto che però

perde Azzaro per un problema fisico che lo costringe ad alzare bandiera bianca; Chiera e Rota

tengono in scia Cividale che con Hassan sul filo di sirena del terzo quarto trova la parità perfetta,

52-52.

L’ultimo quarto inizia benissimo per Taranto con la schiacciata di Duranti. Poi la Gesteco perde

Fattori che in una sola azione commette un fallo più un tecnico, in tutto 5 ed è costretto a uscire. Il

CJ sfrutta i liberi con Duranti e Morici poi la tripla di Diomede fa volare i rossoblu sul +7 a 7

minuti dalla fine. È in questo momento che Taranto smarrisce la via del canestro. Cividale si

avvicina con Miani e Chiera, la tripla di Battistini riazzera tutto sul 62-62 a 4’ dal termine. Il CJ

Basket continua a sparare a salve, il ferro diventa cattivo alleato dei rossoblu. Solo due liberi a

segno di Duranti. Battistini, nonostante sia gravato da 4 falli, trascina i suoi col canestro del

sorpasso, quello del +3. Nell’ultimo minuto ancora Cividale fa 2/2 con Miani dalla lunetta. Sul -5 a

pochi secondi dalla fine capitan Stanic pesca la tripla che riaccende la speranza. Dall’altra parte

ancora Miani è infallibile dalla linea della carità, un altro 2/2 che completa la vittoria friulana.

Nulla è perduto per il CJ Basket Taranto. All’orizzonte ci sono gara 3 venerdì e gara 4 domenica a

Cividale del Friuli.

SERIE B PLAYOFF – SEMIFINALE (serie al meglio 5 gare)

TABELLONE 3 –

Gara 1 CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 74-59 (1-0)

Gara 2 CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 66-70 (1-1)

Gara 3 UEB Gesteco Cividale-CJ Basket Taranto 4/6 ore 19.30

Gara 4 UEB Gesteco Cividale-CJ Basket Taranto 6/6 ore 18

Gara 5 ev. CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 9/6 ore 19.30