GESTECO CIVIDALE – CJ TARANTO 90-85 d1ts

UEB Gesteco Cividale: Adrian Chiera 24 (2/4, 6/12), Eugenio Rota 23 (1/3, 6/11), Leonardo

Battistini 17 (5/12, 1/3), Norman Hassan 12 (2/4, 2/5), Gabriele Miani 8 (1/5, 2/4), Alessandro

Cipolla 6 (1/1, 1/3), Giovanni Fattori 0 (0/2, 0/3), Daniel Ohenhen 0 (0/2, 0/0), Alessandro Cassese

0 (0/0, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0), Filippo Pittioni 0 (0/0, 0/0).

All. Pillastrini.

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 24 (4/9, 5/8), Ferdinando Matrone 16 (6/11, 0/0), Bruno

Duranti 15 (6/10, 0/2), Nicolas Manuel Stanic 13 (1/10, 2/8), Manuel Diomede 11 (3/4, 1/5),

Santiago Bruno 6 (0/1, 2/8), Nicola Longobardi 0 (0/0, 0/1), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Riccardo

Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Arbitri: Giovanni Roca di Avellino e Francesco Venturini di Lucca. Parziali: 24-17, 17-20, 24-19,

14-23, 11-6. STAT GC – Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Leonardo Battistini 17) – Assist:

22 (Eugenio Rota 8); STAT TA – Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 45 14 + 31 (Ferdinando Matrone

17) – Assist: 16 (Nicolas Manuel Stanic 5).

A un passo dall’impresa il CJ Basket Taranto. Nella gara 3 delle semifinali playoff contro la UEB

Gesteco Cividale i rossoblu riescono a rimontare dai -18 sfiorando la vittoria e poi allungando la

partita all’overtime. Ma qui i friulani hanno ritrovato la loro arma della serata, il tiro da tre, ben 18

triple in tutta la partita, che hanno fatto la differenza nel 90-85 finale. Taranto ora è sotto 2-1 nella

serie e domenica, alle 18, ancora a domicilio, dovrà vincere a tutti i costi per riportare al Palafiom la

serie. Davvero un peccato perché, in contumacia Azzaro, dopo un inizio non facile, nel primo e nel

terzo quarto, Morici (24 punti) ha trascinato i suoi, con Stanic, Duranti, Matrone e Diomede in

doppia cifra, alla maxi rimonta contro Chiera 24, Rota 23 e Battistini 17 in grande spolvero che alla

fine l’hanno spuntata al supplementare.

Coach Olive deve rinunciare ad Azzaro uscito malconcio a metà gara 2. Al suo posto torna a referto

Longobardi mentre in quintetto ci vanno Stanic, Morici, Duranti, Matrone e Bruno. Coach

Pillastrini ha a disposizione Cassese ma non lo rischia e parte con Hassan, Chiera, Rota, Battistini e

Miani.

Il primo canestro della partita è di Taranto con Matrone che spadroneggia nel pitturato sfruttando il

miss match con l’avversario di turno, saranno sei punti in avvio per il pivot rossoblu, con il CJ che

scappa via 8-4 e costringe coach Pillastrini al cambio rapido Fattori per Miani. Rota accorcia con

una tripla ma anche l’impatto di Duranti è buono per il +5 ospite. Come nelle precedenti due partite,

Cividale ricorre al tiro da fuori, Chiera da lontano fa -1 e poi Battistini firma il sorpasso, 13-12. Ora

si gioca punto a punto, Hassan risponde a Bruno da tre in un duello tutto argentino. Ma il finale di

quarto sorride ai padroni di casa che con Miani e poi Rota a fil di sirena, vanno avanti 24-17.

Duranti apre le danze del secondo quarto ma la Gesteco infila la quarta tripla di fila con Chiera.

Taranto continua però nel suo black out offensivo, Miani e Chiera no, e sul -12 coach Olive chiama

tome out per schiarire le idee ai suoi. Chiera però non si ferma nel suo “bombardamento”, altra

tripla quella del +15. Taranto però è viva, Morici risponde con la stessa moneta, poi Stanic e

Matrone confezionano il controbreak di 8-0 che dimezza il gap per i rossoblu a -7. Si accende

Hassan per Cividale, 5 punti in fila ma Morici infila un’altra tripla che tiene Taranto in scia, ed è

ancora lui a prendere un canestro dalla spazzatura, a rimbalzo, per il 41-36 Cividale con cui si va

all’intervallo.

Diomede risponde a Battistini alla ripresa del gioco nel terzo quarto. Immancabili le triple della

Gesteco: ne arrivano tre di fila con Miani, Chiera e Rota per il +11 e nonostante il buon lavoro di

Duranti e Matrone sotto le plance in attacco, coach Olive chiama time out per fermare l’inerzia al

tiro dei friulani. Ma non sembra esserci niente da fare perché Cividale mette a segno altre due triple,

con Battistini e Hassan per il massimo vantaggio, +18. Stanic e Diomede partecipano anche loro al

festival del tiro dalla distanza dando ossigeno al CJ che con caparbietà torna a -13 con il canestro di

Diomede. Ma non è finita, terza tripla rossoblu con Morici e poi sulla sirena Diomede si inventa un

canestro in fadeaway per il -9, 65-56.

L’ultimo quarto si apre col solito trend al tiro da fuori di Cividale, due triple di Chiera e Rota per il

+14 che sembra chiudere il match. Ma non con il CJ Taranto che nel momento del bisogno piazza

un parziale devastante di 14-0 con la tripla di Bruno, un paio di invenzioni di Stanic e la schiacciata

da palla recuperata di Morici che certifica un quasi insperato 74-74 a 4 minuti dalla fine. Matrone

trova il fallo, esaurisce il bonus e va in lunetta col 2/2 che vuol dire sorpasso CJ. Addirittura con la

tripla di Tato Bruno da distanza siderale, Taranto si ritrova a +4 a un minuto dalla fine. Sembra fatta

ed invece dopo un libero di Rota, Chiera trova la tripla del nuovo e stavolta definitivo pareggio, 79-

Né Stanic, né Rota mettono a segno il buzzer beater ed allora si va all’overtime per decidere

gara 3.

Supplementare che inizia nel migliore dei modi Taranto, con la tripla di Stanic. Che però è la

specialità della casa, dei padroni di casa, che ne infilano due di fila con Rota ribaltando il punteggio

sull’87-82. Morici la riapre per l’ennesima volta ma il ricorso al fallo sistematico non premia il CJ

che mastica amaro per l’impresa incompiuta.

Persa una battaglia ma non la guerra, domenica si torna al PalaGesteco, c’è ancora vita per i

rossoblu che hanno una voglia matta di tornare a giocare a Taranto, mercoledì prossimo la “bella”.

Gara 4, domenica 6 giugno, si giocherà alle ore 18 con diretta tv, oltre che su LnpPass, anche su MS

Channel sul bouquet satellitare Sky al canale 814 e sul canale 54 della piattafoma satellitare

Tivusat, e su Ms Sport visibile in chiaro sul digitale terreste del centro nord Italia..

SERIE B PLAYOFF – SEMIFINALE (serie al meglio 5 gare)

TABELLONE 3

Gara 1 CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 74-59 (1-0)

Gara 2 CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 66-70 (1-1)

Gara 3 UEB Gesteco Cividale-CJ Basket Taranto 90-85 (2-1) *d1ts

Gara 4 UEB Gesteco Cividale-CJ Basket Taranto 6/6 ore 18

Gara 5 ev. CJ Basket Taranto-UEB Gesteco Cividale 9/6 ore 19.30