La Virtus Bava Pozzuoli piazza il blitz al Pala Del Mauro e chiude la serie della finale play out per 3-0 conquistando la salvezza in serie B. Una partita tirata per tutti e quaranta i minuti e decisa a 33 secondi dalla sirena da una tripla di Gueye che ha praticamente messo in discesa, poi, lo scorcio finale della gara (65-68) con il solito Savoldelli che trova un gioco da due preziosissimo. I gialloblù chiudono con due uomini in doppia cifra con Cecchetti in doppia doppia (12 punti e 13 rimbalzi). Buone come al solito le prestazioni di Savoldelli, Bordi, Gueye ma in generale di tutti quelli che sono scesi in campo questa sera per vincere e conquistare la permanenza in serie B. La Scandone Avellino parte forte e si porta sul 13-4 al 4′. Ma i flegrei piazzano un break di 12-4 che gli consente di chiudere sul -1 il primo quarto (17-16), trovando, poi, con una tripla di Forte il sorpasso (17-19) e sempre l’ala gialloblù trova al 15′ un’altra bomba del +10 (23-33). I padroni di casa hanno una reazione veemente trovando con una tripla di Riccio in contro-recupero (40-38 al 18′). Nel finale è Caresta sempre con un tiro realizzato dal perimetro a consentire alla Virtus Pozzuoli di chiudere avanti a metà partita (40-43). Nel terzo parziale i puteolani sembrano avere in mano il match ma gli irpini recuperano chiudendo al 30′ sul 53-55. Nell’ultimo periodo i gialloblù sono sempre avanti nel punteggio fino a che Riccio non trova la tripla del 65-65. Poi, come detto sale in cattedra Gueye che gela il Pala Del Mauro con il capitano Savoldelli che dalla lunetta suggella la vittoria e la salvezza per Pozzuoli.

SCANDONE AVELLINO – VIRTUS BAVA POZZUOLI 65-72

Scandone Avellino: Riccio 16 (1/4, 4/6), Costa 13 (5/12, 1/3), Sousa 12 (6/11, 0/4), Monina 10 (5/7, 0/1), Ani 9 (3/5, 0/3), Marra 5 (2/7, 0/3), Mazzarese (0/3, 0/2), Trapani (0/0, 0/1), Mraovic (0/0, 0/0), Scianguetta ne. All. Robustelli

Virtus Pozzuoli: Gueye 13 (0/2, 4/12), Cecchetti 12 (6/12, 0/0), Savoldelli 9 (2/4, 1/1), Forte 9 (0/1, 3/7), Caresta 8 (0/0, 2/5), Gaye 7 (1/2, 0/5), Balic 6 (0/1, 2/6), Bordi 5 (1/1, 1/2), Mavric 3 (1/2, 0/0), Mehmedoviq ne, Birra ne, Testa ne. All. Gentile

Arbitri: Suriano di Torino e Coraggio di Sora

Note Parziali: 17-16, 40-43, 53-55. Tiri liberi: Avellino 6/11 – Pozzuoli 11/18. Rimbalzi: Avellino 43 (Monina 10) – Pozzuoli 37 (Cecchetti 13). Assist: Avellino 15 (Costa, Sousa 4) – Pozzuoli 19 (Gueye, Savoldelli, Caresta, Bordi 3).

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli