La Sintecnica Basket Cecina non muore mai e, con una gara tutta cuore ed energia riporta in parità

la serie finale contro il Basket Ozzano e si giocherà tutto in gara 5 in programma mercoledì al

PalaPoggetti con inizio alle 20.30. Una vittoria meritatissima quella dei rossoblù di Russo, che sono

rimasti in vantaggio in pratica per tutta la partita ed hanno rischiato qualcosa nel finale, ma la

vittoria della formazione di casa sarebbe stata proprio una beffa. Coach Russo ha ritrovato una

squadra con grandi attributi, decisa a lottare senza sosta su tutti i palloni, anche se Ozzano ha

saputo conquistare un maggior numero di rimbalzi, e soprattutto dovendo fare i conti con la

grande differenza di falli commessi, 26 contro 15, che ha portato gli emiliani in lunetta per ben 31

volte contro le 6 dei rossoblù, e proprio da due liberi a 1 secondo dalla fine poteva arrivare la beffa

del supplementare, ma gli errori di Mastrangelo, che ha comunque finito la gara come top scorer

dei suoi con 21 punti e 27 di valutazione hanno sancito il meritato successo della Sintecnica. I

rossoblù avevano iniziato alla grande con un parziale di 0 – 8 aperto dalla tripla di capitan Pistillo,

poi avevano chiuso sul + 11 il primo quarto, segnando 22 punti, con Bartoli che aveva già iniziato a

mettersi in evidenza. Secondo quarto in equilibrio, con il Basket Cecina che segna 21 punti ma ne

lascia segnare 20 ai padroni di casa, andando al riposo forse con un vantaggio minore di quanto

meritato. Terzo e quarto periodo di grande sofferenza come preventivato, ma i rossoblù sono stati

bravi a riportare il vantaggio in doppia cifra quando Ozzano era rientrato sotto i 10 di svantaggio,

per poi trovare le soluzioni giuste nel finale per tenere la testa avanti. In casa Basket Cecina solo

Bartoli in doppia cifra e top scorer dell’incontro, mentre per Ozzano alla doppia cifra di

Mastrangelo si sono aggiunte anche quelle di Bertocco e Bedin. Ora ci sono tre giorni per

preparare la gara decisiva con coach Russo che cercherà di mantenere alta la concentrazione dei

ragazzi, spronando la loro voglia di far bene che hanno dimostrato in questa partita.

Il tabellino:

Sintecnica Basket Cecina 69

Ozzano Basket 67

Parziali: 11 – 22, 20 – 21, 16 – 10, 20– 16

Progressivi: 11 – 22, 31 – 43, 47 – 53, 67 – 69

Sintecnica Cecina: Di Meco 9, Guerrieri 2, Ceparano, Korsunov 8, Obinna 7, Bechi 5, Bartoli 27,

Pistillo 6, Trassinelli 3, Greggi, Pellegrini, Filahi 2. All. Russo – Ass. Elmi

Ozzano Basket – Montanari, Folli 6, Bertocco 13, Galassi 4, Chiusolo 7, Mastrangelo 21, Naldi,

Bedin 13, Lolli, Lovisotto 2, Okjlievic 1, Guastamacchia. All. Grandi – Ass. Pizzi

Arbitri: Suriano di Torino e Farneti di Quartu S.Elena