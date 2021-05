La Virtus Bava Pozzuoli vince gara uno dei play out contro l’Epc Action Now Monopoli al termine di una gara che i puteolani hanno messo in cassaforte già nei primi due quarti, dove hanno accumulato un vantaggio di 19 punti. I gialloblù chiudono con quattro uomini in doppia cifra, con buone percentuali dal pitturato e dal perimetro, dove con la mano calda e in grande serata sono stati Caresta, Balic e Forte. Bene anche sotto i tabelloni dove Cecchetti ha fatto valere la sua stazza fisica assieme a Mehmedoviq e Mavric. I puteolani iniziano subito con un 5-0 firmato da Gaye (straordinario in difesa) e Forte, fino al +9 al 5′ (15-6) con un tiro di Cecchetti. E’, poi, Balic con una tripla a chiudere il primo quarto sul 25-15. Alla ripresa i gialloblù piazzano un break di 16-0, aperto da una tripla di Caresta e chiuso da un tiro da 2 di Gaye (41-15 al 14′). I pugliesi cercano di rientrare in gara ma Mavric nel finale di tempo spegno ogni velleità del Monopoli (49-30 al 20′). Nel terzo periodo Pozzuoli gestisce con tranquillità il vantaggio (67-44). Mentre, nell’ultimo parziale con una tripla di Mehmedoviq raggiunge il massimo vantaggio di +28 (75-47 al 37′). Prima del fischio della sirena c’è gloria anche per il baby Spinelli che mette a segno una tripla. Finisce 80-60. Si ritorna in campo martedì sempre al Pala Errico per gara 2 (ore 19).

VIRTUS BAVA POZZUOLI – EPC ACTION NOW MONOPOLI 80-60

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Cecchetti 11 (4/5, 1/1), Mehmedoviq 11 (2/3, 1/2), Caresta 11 (1/1, 3/5), Balic 11 (1/3, 3/5), Gaye 9 (3/3, 1/3), Forte 6 (0/1, 2/4), Gueye 6 (0/1, 2/5), Bordi 6 (3/5, 0/0), Savoldelli 3 (1/4, 0/1), Mavric 3 (1/3, 0/1), Spinelli 3 (0/0, 1/2), Birra (0/0, 0/1). All. Gentile

EPC ACTION NOW MONOPOLI: Laquintana G. 27 (7/9, 2/11), Botteghi 7 (1/4, 1/2), Paparella 7 (0/4, 1/5), Benedusi 7 (1/1, 1/1), Laquintana M. 4 (1/4, 0/4), Torresi Lelli 3 (0/3, 1/3), Annese 2 (0/1, 0/2), Rollo 2 (1/3, 0/0), Stepanovic 1 (0/2, 0/2), Formica (0/0, 0/0), Maksimovic (0/0, 0/0). All. Paternoster

ARBITRI: Secchieri di Venezia e Castello di Schio

NOTE Parziali: 25-15, 49-30, 67-44. Tiri liberi: Pozzuoli 6/11 – Monopoli 20/32. Rimbalzi: Pozzuoli 43 (Gaye, Mavric 7) – Monopoli 38 (Annese, Stepanovic 8). Assist: Pozzuoli 22 (Savoldelli 9) – Monopoli 8 (Laquintana G., Stepanovic 2).

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuol