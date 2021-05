La Virtus Bava Pozzuoli vince gara due dei playout con l’Epc Action Now Monopoli e si porta sul 2-0 nella serie. Una successo meritato per i flegrei che hanno sempre condotto il gioco dominando a rimbalzo e nel tanti recuperi di palloni. I gialloblù chiudono con tre uomini in doppia cifra. Sugli scudi le prove di Gaye (per lui doppia doppia con 13 rimbalzi, 4 stoppate date e 4 palle recuperate con 30 di valutazione) e del play Savoldelli (top scoorer del match, praticamente perfetto sia dal pitturato ma soprattutto dal perimetro con il 100%). Ma in generale ha girato a dovere tutta la squadra con Cecchetti come al solito a fare a sportellate sotto i tabelloni. Bene anche Balic e Bordi. I pugliesi partono forte e si portano sul 2-7 al 4′, Pozzuoli non ne fa una piega e piazza un break di 18-0 (20-7 all’8′), che le consente di mettere in discesa il match, chiudendolo sul 20-11 al termine del primo periodo. Nel secondo i flegrei gestiscono e si portano sul +15 al 15′ con un canestro di Savoldelli (30-15). Monopoli ha una reazione che gli permette di ridurre lo svantaggio (30-24 al 20′). Nel terzo periodo la gara resta in bilico fin a quando prima Savoldelli e, poi, Caresta piazzano due bombe consecutive (46-35 al 30′). Nell’ultimo quarto i pugliesi si portano fino al -3 (55-52 al 37′). Pozzuoli mette così a segno un parziale di 15-0 che gli permette di vincere per 70-52. Si ritorna in campo venerdì (ore 19,30) per gara tre in casa dei pugliesi.

VIRTUS BAVA POZZUOLI – EPC ACTION NOW MONOPOLI 70-52

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Savoldelli 17 (3/6, 3/3), Gaye 10 (4/5, 0/2), Balic 10 (1/5, 1/6), Cecchetti 8 (4/9, 0/0), Gueye 7 (2/2, 1/5), Forte 6 (1/2, 1/4), Bordi 6 (0/3, 2/2), Caresta 6 (0/0, 2/4), Mavric (0/1, 0/1), Mehmedoviq (0/2, 0/0), Birra ne, Testa ne. All. Gentile

EPC ACTION NOW MONOPOLI: Laquintana G. 17 (3/11, 2/3), Annese 15 (6/7, 1/2), Paparella 5 (1/5, 1/5), Botteghi 4 (1/6, 0/5), Benedusi 4 (2/3, 0/1), Stepanovic 4 (2/6, 0/2), Laquintana M. 3 (0/0, 1/1), Torresi Lelli (0/3, 0/2), Formica, Rollo ne, Maksimovic ne. All. Paternoster

ARBITRI: Cattani di Genova e Farneti di Cagliari

NOTE Parziali 20-11, 30-24, 46-35. Tiri liberi: Pozzuoli 10/14 – Monopoli 7/10. Rimbalzi: Pozzuoli 44 (Gaye 13) – Monopoli 37 (Paparella 7). Assist: Pozzuoli 22 (Savoldelli 11) – Monopoli 6 (Laquintana G., Paparella, Botteghi, Benedusi, Laquintana M., Formica 1)

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli