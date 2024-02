Premio “Pierfrancesco Betti”, sesta edizione. In Serie B Nazionale vince Andrea Luchi 

Andrea Luchi (presidente FABO Herons Montecatini) si è aggiudicato la sesta edizione del Premio Pierfrancesco Betti per la Serie B Nazionale Old Wild West.

Il riconoscimento, istituito da Lega Nazionale Pallacanestro per ricordare la figura di Pierfrancesco Betti, dirigente di lungo corso in numerose Società della pallacanestro italiana, scomparso nel dicembre 2017, viene assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia LNP Old Wild West 2024 di Serie B Nazionale, tramite votazione delle 4 squadre partecipanti alla manifestazione.

Luchi, nato nel 1968, ha avviato la propria carriera nel basket come giornalista ed in seguito come dirigente, partendo dal Montecatini Sporting Club. Successivamente ha svolto ruoli dirigenziali in altre realtà della pallacanestro italiana (Messina, Pesaro, Scafati, Sassari, Virtus Bologna), lavorando poi nell’organizzazione dei Campionati Mondiali di ciclismo del 2013 in Toscana. Nel 2021 è ritornato nel basket, come presidente della Montecatini Terme Valdinievole Basket, nuova Società, che al primo anno ha ottenuto la promozione in Serie B. In questo campionato gli Herons hanno concluso al primo posto la fase di andata nel girone A, con 13 vittorie su 17, qualificandosi alla Final Four di Coppa Italia.

Il trofeo verrà consegnato in occasione della prossima Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, in programma al Palazzetto dello Sport di Roma sabato 16 e domenica 17 marzo.

PREMIO “PIERFRANCESCO BETTI”, I VINCITORI PER LA SERIE B

2018 – Venanzio D’Alessio (Basket Barcellona)

2019 – Pino Corvo (Virtus Arechi Salerno)

2020 – Non assegnato

2021 – Cristian Mayer (Fortitudo Agrigento)

2022 – Ernesto Ciafardoni (Pallacanestro Roseto)

2023 – Marino Spaccasassi (Nuova Pallacanestro Vigevano 1955)

2024 – Andrea Luchi (Montecatini Terme Valdinievole Basket)

Il Premio “Pierfrancesco Betti” per la Serie A2 è stato assegnato a Renato Pasquali, general manager dell’Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015.

Bologna, 28 febbraio 2024 – AREA COMUNICAZIONE LNP

Immagine di copertina LNP Foto/Montecatini Terme Valdinievole Basket/Francesco Danti