Presentate a Ferrara le Finali di Serie B Old Wild West 2023

La Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara ha ospitato la presentazione delle Finali di Serie B Old Wild West 2023, che si terranno nella città estense, alla Giuseppe Bondi Arena, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Francesco Maiorana, vicepresidente vicario di Lega Nazionale Pallacanestro, ed i rappresentanti delle quattro squadre finaliste.

MAGGI – “Appena abbiamo avuto notizia della possibile candidatura di Ferrara ad ospitare quest’evento, abbiamo concretizzato il nostro interesse, portando le Finali di Serie B nella nostra città. Ferrara è città di basket, questo è un importante segno di rinascita della pallacanestro cittadina. È un segno importante della vitalità del basket qui a Ferrara, abbiamo messo a punto il Palasport per quest’evento: struttura già adeguata, ma che stiamo rinnovando con una nuova illuminazione, una rinnovata connettività wi-fi ed un nuovo tabellone con led-wall, con un investimento a carico del Comune. Nostro obiettivo è far sì che l’impianto si presenti nel migliore dei modi. Ferrara per tre giorni sarà al centro dell’attenzione nazionale, vogliamo accogliere al meglio squadre, tifosi e staff”.

MAIORANA – “Ringrazio Ferrara e le Società del territorio per aver dato la disponibilità ad organizzare quest’evento: è una sede importante per un evento di questo genere. Sono un assertore convinto del connubio tra sport, cultura e interesse economico; lo sport è ricco di valori, apprezzo molto lo spirito con il quale il Comune ha voluto ospitare quest’evento. Il campionato di Serie B ha 64 squadre partecipanti, è molto logorante; arrivano alle Finali solamente le squadre con valori importanti, è un percorso difficile e impegnativo. Non è importante solo il talento, ma anche l’organizzazione del lavoro, come dimostrato dalle Società qualificate: Orzinuovi è vincitrice di Supercoppa e Coppa Italia, Vigevano e Rieti partecipanti alla Coppa, la Luiss è un unicum dello sport italiano per la sua organizzazione che abbina sport e Università. LNP si vuole proporre come Lega di tutte le associate, con la stessa attenzione per tutti i campionati: l’obiettivo è valorizzare quest’evento, come merita. Siamo convinti che sarà un successo, con un approccio positivo da parte dei tifosi, anche a livello di biglietteria”.

Spazio poi ai rappresentanti delle quattro squadre finaliste:

REAL SEBASTIANI RIETI – Marcello Chiodoni, direttore tecnico: “Ringraziamo la città di Ferrara per l’ospitalità e facciamo gli auguri alle altre squadre. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati, abbiamo ambizioni, non ci nascondiamo, vogliamo vincere il campionato. Faenza è stata un avversario molto forte, vincere è stato un segnale che abbiamo lanciato a noi stessi ed alle altre squadre protagoniste”. Alessandro Piazza, capitano: “Questo è un progetto iniziato due anni fa, l’anno scorso abbiamo raggiunto la finale, quest’anno ci siamo confermati ad alti livelli. Speriamo che sia un bel weekend di sport, che vinca il migliore. Per questa formula conterà davvero ogni possesso, siamo a metà giugno, ci si gioca la stagione, siamo tutti consapevoli dell’importanza. Ci si dovrà affidare a giocatori chiave nei momenti importanti. È cambiato il basket negli ultimi anni, e di conseguenza il ruolo del playmaker: ora c’è maggiore fisicità, ma i veri play contano ancora”.

LUISS ROMA – Riccardo Murri, capitano: “Con Fabriano è stata una serie stancante, è stata un’avversaria degna, che ci ha dato filo da torcere. Ora stiamo recuperando per quest’evento così importante, sicuramente ci faremo trovare pronti. Ad inizio stagione non eravamo considerate tra le prime quattro del nostro girone, il nostro obiettivo era fare il meglio possibile ed accedere alla B Nazionale del prossimo anno; di giornata in giornata abbiamo consolidato le nostre ambizioni, con il primato in classifica in stagione regolare, e da lì abbiamo condotto bene i playoff. Il nostro roster vede giocatori che hanno avuto esperienze in categorie superiori, abbiamo avuto una crescita esponenziale nella stagione; siamo pieni di adrenalina per il risultato raggiunto, non ci fermiamo adesso”. Andrea Paccariè, allenatore: “Ho avuto giocatori che nel corso della stagione hanno man mano preso coscienza riguardo le ambizioni, con una grande crescita nel corso del torneo. C’è stata una volontà costante di migliorarsi, abbiamo disputato playoff molto belli e combattuti; ad un certo punto ci siamo accorti che questo sogno andava avanti, cerchiamo di non svegliarci ora. Questo è il venticinquesimo anno del progetto Luiss, c’è un senso di appartenenza profondissimo, una volontà di condividere e partecipare a questo progetto. Lavoriamo con l’Università per far sì che studio e sport vengano abbinati al meglio nel corso dell’anno, sicuramente è diverso rispetto ad allenare una squadra tradizionale. Questo, però, crea una partecipazione emotiva importante, che abbiamo esaltato quest’anno. Veniamo qui per la lode, dopo esserci laureati”.

VIGEVANO – Marino Spaccasassi, vicepresidente e general manager: “Siamo partiti per conquistare un posto nella prossima B Nazionale, ora per il secondo anno siamo all’atto finale, senza esser partiti con quest’obiettivo. Il girone di prima fase è stato molto duro, con le due squadre di Livorno, le due di Montecatini, Omegna, ci è servito per guadagnare fiducia. Ora siamo qui, se dovessimo essere promossi, proveremo ad affrontare la categoria. Il PalaBasletta ora verrà abbattuto e ricostruito, ci trasferiremo in un impianto più grande, più adeguato ai nostri tempi”. Filippo Rossi, capitano: “Sono arrivato qui cinque anni fa per giocare queste partite, c’è un grande affetto della nostra gente, sono orgoglioso di essere capitano di questa realtà. Ci aspettiamo un grande esodo di nostri tifosi a Ferrara. Con Orzinuovi affrontiamo la squadra più forte della B a mio avviso, la sconfitta in Coppa Italia è stata uno stimolo per crescere, ora vediamo se siamo arrivati al loro livello. È un merito di questo gruppo, ci abbiamo messo un po’ ad amalgamarci, siamo rimasti sereni e abbiamo lavorato duro. Non è scontato arrivare nelle prime quattro squadre d’Italia, considerando le 64 al via”.

ORZINUOVI – Giovanni Gasparin, capitano: “Ad inizio stagione volevamo competere per tutti gli obiettivi, ci siamo riusciti. Ora manca la ciliegina. La serie con Mestre è stata di fronte ad un grande pubblico al Taliercio, è davvero emozionante e stimolante giocare in un ambiente del genere. Orzinuovi è una realtà importante, che punta ad alti livelli e ti mette nelle condizioni migliori per far bene. È un paese piccolo, ma che vive di basket. Secondo me non siamo la squadra più forte del campionato, i risultati positivi ottenuti potrebbero metterci pressione, ma dobbiamo far sì che sia una pressione positiva. Siamo rimasti in 4 su 64, è un bel risultato”. Marco Calvani, allenatore: “Siamo stati considerati dall’inizio come una corazzata, ma in realtà siamo una squadra totalmente nuova, con 10 giocatori assieme per la prima volta. Nel tempo, grazie alla disponibilità dei giocatori, siamo riusciti a raggiungere risultati importanti. Non siamo assolutamente appagati, abbiamo avuto competitor importanti in questi playoff, che ci hanno permesso di prepararci in modo adeguato a quest’evento. Abbiamo già affrontato in stagione gare da dentro o fuori, siamo abituati a ciò, non avvertiamo la pressione. La Luiss ha dimostrato di essere un’eccellenza, conosco coach Paccariè da molti anni, è un artigiano del basket; ma anche gli altri due colleghi hanno fatto un lavoro eccellente, con tre squadre già presenti anche alle Finali di Coppa Italia, a dimostrazione di una stagione di alto livello. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per divertirci e avere una bella manifestazione”.

Tutte le informazioni sulle Finali di Serie B Old Wild West 2023 (calendario, Travel Kit, biglietteria, accrediti media) sono disponibili nell’apposita sezione sul sito LNP:

https://www.legapallacanestro.com/finali-serie-b-2023

AREA COMUNICAZIONE LNP