Progetto Streaming Serie B: le gare della 3^ giornata in diretta su LNP PASS

Prosegue il Progetto Streaming Serie B sulla piattaforma LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Come già avviene da sei stagioni per la Serie A2, sarà infatti possibile seguire in diretta e on-demand anche il torneo di Serie B Old Wild West, aumentando così la diffusione dei contenuti-video del terzo campionato nazionale.

Per la stagione regolare saranno trasmesse le gare disputate sui campi delle squadre aderenti al Progetto Streaming Serie B.

A partire da questo weekend le gare saranno proposte a pagamento sulla piattaforma LNP Pass, riservate agli abbonati del pacchetto Serie B Pass.

È possibile sottoscrivere il Serie B Pass, full season, al costo di €29.99: per info sugli abbonamenti https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

L’abbonamento comprende le gare di stagione regolare Serie B 2020/21 giocate sui campi delle Società aderenti al progetto, i playoff e playout di Serie B 2020/21 e la Final Eight di Coppa Italia Serie B 2021, in diretta e in VOD.

Rinnovo automatico al 30/06/2021 (salvo disdetta nella propria area riservata).

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Customer Care, riservato agli abbonati, all’indirizzo lnppass@legapallacanestro.com

Ecco il programma delle gare della 3^ giornata di Serie B in diretta su LNP Pass:

12/12/2020 16:00 Virtus Kleb Ragusa-Vaporart Bernareggio

12/12/2020 18:00 Mamy Oleggio-Paffoni Fulgor Omegna

12/12/2020 18:00 LUISS Roma-BPC Virtus Cassino

12/12/2020 18:30 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Bakery Piacenza

12/12/2020 20:30 UEB Gesteco Cividale-Pontoni Falconstar Monfalcone

12/12/2020 20:45 Coelsanus Robur et Fides Varese-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate

13/12/2020 17:00 Sutor Montegranaro-Luciana Mosconi Ancona

13/12/2020 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-The Supporter Jesi

13/12/2020 18:00 Rekico Faenza-Tigers Cesena

13/12/2020 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Fortitudo Alessandria

13/12/2020 18:00 S.Bernardo Alba-Andrea Costa Imola Basket

13/12/2020 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Sinermatic Ozzano

13/12/2020 18:00 Umana San Giobbe Chiusi-All Food Enic Firenze

13/12/2020 18:00 Blukart Etrusca San Miniato-Use Computer Gross Empoli

13/12/2020 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Solbat Golfo Piombino

13/12/2020 18:00 LTC Sangiorgese Basket-Bologna Basket 2016

13/12/2020 18:00 Moncada Energy Group Agrigento-Pallacanestro Crema

13/12/2020 18:00 Vega Mestre-Belcorvo Rucker San Vendemiano

13/12/2020 18:00 Tramarossa Vicenza-Goldengas Pallacanestro Senigallia

13/12/2020 18:00 Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Giulia Basket Giulianova

13/12/2020 18:00 Liofilchem Roseto-Ristopro Fabriano

13/12/2020 18:00 Virtus Arechi Salerno-Meta Formia

13/12/2020 18:00 Scandone Avellino-Virtus Pozzuoli

13/12/2020 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Real Sebastiani Rieti

13/12/2020 18:00 CJ Basket Taranto-Pall. Pavimaro Molfetta

13/12/2020 18:00 EPC Action Now Monopoli-Mastria Sport Academy Catanzaro

13/12/2020 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Frata Nardò

13/12/2020 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Alpha Pharma Bisceglie

