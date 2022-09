Ravenna, presentato Kendall Anthony

Il Ristorante Molinetto, storico partner del Basket Ravenna, ha ospitato la presentazione di Kendall Anthony, nuovo playmaker statunitense dell’OraSì Ravenna.



“Il nostro servizio per lo sport, la nostra missione è nutrire gli atleti. Ci fa piacere accoglierli e dare il nostro contributo attraverso pranzi e cene che mettiamo a disposizione dei ragazzi” ha detto Alan Ricci, titolare del “Molinetto”, da anni a fianco della pallacanestro e dello sport ravennate.



Dopo l’introduzione del direttore generale del Basket Ravenna, Giorgio Bottaro, è stato il coach Alessandro Lotesoriere a presentare Kendall Anthony: “Voglio sottolineare ancora il grande lavoro della società che ci ha permesso di avere con noi Kendall, nostra prima scelta nel ruolo di playmaker. Oltre alle qualità tecniche ci ha convinto la sua esperienza, perché abbiamo pensato che in un gruppo di italiani giovani ci sarebbero serviti due giocatori americani più rodati. Lui rappresenta una certezza a livello di leghe europee, ha vinto il campionato in Israele ed è stato spesso leader di squadre che hanno sempre fatto bene. Dal punto di vista tecnico è diverso rispetto ai giocatori visti negli ultimi anni a Ravenna, sia per taglia che per velocità. L’augurio è che ci faccia divertire e sia protagonista di una bella stagione insieme a noi”.

Kendall Anthony: “Sono contento di essere qui. Sono affascinato dall’Italia, l’ho visitata anni fa ma ora ho l’occasione di scoprire meglio questo paese. Conoscevo la storia di Ravenna e anche quella del club, volevo davvero giocare in questo campionato. Sono un giocatore veloce, mi piace essere un leader e comunicare molto in campo.

Ho trovato una squadra giovane e affamata, sono qui solo da due settimane ma posso dire che stiamo lavorando bene, i miei compagni sono fantastici, i coach molto preparati. Stiamo lavorando per rafforzare la chimica del gruppo e costruire il nostro spirito. Sabato sera giocheremo la prima partita ufficiale, una gara sentita perché è un derby. Sarà una sfida dura e mi aspetto tanti tifosi al Pala Costa: io e i miei compagni ce la metteremo tutta”.

Riguarda la presentazione sulla nostra pagina Facebook: https://fb.watch/fpyYRkGsP-/

Informazioni biglietti Supercoppa

I tagliandi per la partita OraSì Ravena-Unieuro Forlì di sabato alle 20.30 sono disponibili presso la sede del Basket Ravenna, Viale della Lirica 21 nella giornata di oggi dalle 17 alle 19.30, domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Sabato 10 settembre dalle 11 alle 12 l’allenamento al PalaCosta sarà aperto al pubblico e sarà possibile acquistare i tagliandi rimasti presso l’impianto.

Costo del singolo biglietto: 10 euro, posto unico non numerato.

Matteo Papi

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna