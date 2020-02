Rinviata la Coppa Italia LNP a Ravenna

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con l’organizzatore Basket Ravenna “Piero Manetti”, comunica ufficialmente che la Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West non si disputerà nelle date previste del 6-7-8 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus.

Le date di ricollocazione della Final Eight sono in fase di studio, parallelamente a quelle riguardanti i campionati di Serie A2 e Serie B, in accordo con il Settore Agonistico FIP.

La nuova calendarizzazione della stagione sarà resa nota nel più breve tempo possibile.

–

Uff stampa LNP