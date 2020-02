Roberto Chiacig torna in campo e firma con la Mens Sana Basketball

La Mens Sana Basketball comunica di aver provveduto, nella giornata di ieri, al tesseramento per la stagione in corso di Roberto Chiacig, che già da circa un mese si sta allenando con il gruppo della prima squadra. L’ex capitano del primo scudetto della Mens Sana, in accordo con lo staff tecnico biancoverde, proseguirà il suo programma personale di recupero della miglior condizione fisica, dopo un lungo stop, e continuerà ad allenarsi con la squadra, con la quale potrà essere anche schierato nelle partite di campionato, compatibilmente con il suo recupero fisico e nel rispetto delle gerarchie consolidate della squadra.

Uff.Stampa Mens Sana Basketball