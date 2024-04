Roma, la nuova EBK Arena è realtà: per questa stagione sarà la casa della Supernova in B interregionale

By

Un’occasione da ricordare a lungo nel panorama cestistico capitolino in questo mese di aprile del 2024: l’apertura della nuova EBK Arena.

Con una capienza di 1000 posti a sedere, il nuovo campo da pallacanestro sito nel cuore di Roma, in via del Baiardo 25 in zona Tor di Quinto.

La prima partita che verrà ospitata è prevista per il 7 aprile 2024 alle ore 18:00, con ingresso libero, per la 28esima gara di campionato di Serie B Interregionale della Polisportiva Supernova, che disputerà nell’impianto le proprie partite casalinghe fino al termine della stagione sportiva corrente.

Uff stampa EuroBasket Roma