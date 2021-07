Qualcosa di muove nel basket della Capitale. Dopo aver visto sparire da un giorno all’altro la sua storica squadra Virtus Roma oggi ritrova un barlume di speranza acceso su un futuro migliore. Questa mattina, nella bella cornice del Centro Sportivo Pio XI, è stata presentata ufficialmente la Virtus Roma 1960– SI tratta di un progetto tutto nuovo, che vede a capo Maurizio Zoffoli – l’entusiasta presidente della Petriana Basket – e Alessandro Tonolli, storica bandiera del basket romano. Per chi sta ponendo la domanda più ovvia: no, questa società non è la defunta Virtus Roma, ma un progetto tutto nuovo che nasce dalla voglia di rispondere al dolore dei tifosi, rimasti “orfani” di squadra nel modo peggiore possibile.

Virtus Roma 1960:partire dal basso per tornare a volare alti

La Virtus Roma 1960 investirà moltissime delle sue energie nel settore giovanile, ma punterà anche a crescere con una prima squadra che partirà dal disputare la serie C Gold, con capitano Mattia Giannini, una squadra in via di formazione e in panchina il mitico Alessandro “Tonno” Tonolli, che troveremo quindi nella doppia veste di co-proprietario e coach. “Abbiamo deciso di partire dal basso per costruire le fondamenta di un grattacielo.” racconta Zoffoli durante il suo intervento “Abbiamo sentito il bisogno, da parte dei cittadini, di avere un punto di riferimento nella capitale e noi abbiamo deciso di provarci.”

Zoffoli è visibilmente emozionato nel presentare la nuova creatura, tanto di arrivare alle lacrime almeno in un paio di occasioni, e questo già dice molto su un progetto che nasce per pura passione, da gente competente che ha a cuore la pallacanestro, romana e non solo. Soprattutto, l’impressione è che si vogliano fare le cose per bene e costruire una buona base prima di pensare a volare in alto. A spiegarlo è lo proprio Alessandro Tonolli: “Non vogliamo fare grandi promesse che poi, magari, non possiamo mantenere. Adesso il nostro primo obiettivo è quello di creare una struttura innovativa. Solo avendo una base solida potremo costruire qualcosa di davvero bello, di cui la città che ama il basket ha tanto bisogno.”

Si accende un futuro di speranza dopo la fine ingloriosa dell’ex Virtus Roma

Certo i sogni ci sono, e come ha dichiarato Tonolli stesso la Virtus Roma 1960 vuole e deve e tornare protagonista con giocatori importanti e nelle massime serie. Vuole creare una sinergia con le altre società del territorio per diventare tutti insieme una spinta forte per il movimento cestistico italiano. E poi c’è il grande sogno dell’impianto di gioco, ormai una leggenda del basket romano. La nuova Virtus Roma 1960 non esclude nel futuro di lanciarsi anche in questo senso, creando finalmente una cittadella sportiva – anche in collaborazione con gli altri sport capitolini – per dare finalmente agli appassionati romani, alle società e agli atleti una loro casa.

Insomma, la buona volontà c’è tutta, i sogni anche e la passione non mancano, così come l’umiltà di ripartire dal basso per tornare in alto. Ma non c’è proprio nessuna possibilità di unire questa nuova realtà con il passato della Virtus Roma? L’interesse c’è, come hanno espresso Alessandro Tonolli e Maurizio Zoffoli, ma per il momento bisogna aspettare. Anche in questo caso, però, sognare non costa niente. E la speranza di avere di nuovo una Virtus Roma in città, un giorno, con la storia della vecchia e il progetto della nuova, è già più di quando il basket romano aveva fino a ieri. E tornare a sperare, per chi ha tifato Virtus Roma, è una sensazione bellissima.