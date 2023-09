Roseto vince l’amichevole a San Severo

Arrivano ottime indicazioni anche dall’ultimo test di pre campionato per la Pallacanestro Roseto che, dopo la sfida dello scorso sabato tra le mura amiche, ha affrontato nuovamente la Cestistica Città di San Severo rendendo visita al Palasport Falcone e Borsellino.

Coach Gramenzi ha potuto testare il roster a sua disposizione, eccezion fatta per Thiam e Klyuchnyk non rischiati in via precauzionale, in una gara da quaranta minuti, con punteggio azzerato ad ogni fine quarto, a distanza ravvicinata dall’ultima, con Poletti e compagni che hanno dato ottime risposte in vista del sempre più immediato esordio in campionato di domenica 1 Ottobre.

I biancazzurri riprenderanno gli allenamenti già nella giornata di domani, giovedì 21 Settembre, per ultimare la fase di preparazione prima di iniziare, da settimana prossima, con il programma per la stagione regolare.

CESTISTICA SAN SEVERO – PALLACANESTRO ROSETO 62-77 (20-14, 14-28; 10-14, 18-21)

ROSETO: Durante 11, Maiga 5, Poletti 13, Dervishi 3, Donadoni 11, Thiam n.e., Guaiana 9, Tamani 9, Mantzaris 8, Klyuchnyk n.e., Santiangeli 8. Coach: Gramenzi.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO