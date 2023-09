Roseto vince l’amichevole contro San Severo

Terzo test pre campionato, quarto considerando il primo turno di Supercoppa italiana, per la Pallacanestro Roseto, che tra le mura amiche del PalaMaggetti ha affrontato la Cestistica Città di San Severo, formazione inserita nello stesso raggruppamento dei biancazzurri.

Test più che positivo per la compagine guidata da coach Franco Gramenzi, che ha visto anche i primi minuti con la sua nuova casacca di Vangelis Mantzaris, il quale dopo una settimana piena di allenamenti in gruppo ha mostrato un’intesa ed un affiatamento con i nuovi compagni di squadra già ottima.

Assenti per qualche fisiologico contrattempo fisico in fase di preparazione Iba Thiam e Ousmane Maiga, con i due giocatori che dovrebbero rientrare in gruppo per la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱i 𝟮𝟬 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 Poletti e compagni renderanno visita alla compagine pugliese per un altro test di preparazione in vista della stagione ormai alle porte.

𝗣𝗔𝗟𝗟𝗔𝗖𝗔𝗡𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢-𝗖𝗘𝗦𝗧𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗦𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗩𝗘𝗥𝗢 𝟴𝟭-𝟲𝟬 (𝟮𝟭-𝟭𝟱; 𝟭𝟳-𝟭𝟯; 𝟮𝟰-𝟭𝟮; 𝟭𝟵-𝟮𝟬)

𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢: Durante 17, Fabris, Poletti 18, Marcucci, Dervishi, Mastrototaro, Donadoni 8, Guaiana 1, Tamani 9, Mantzaris, Klyuchnyk 4, Santiangeli 24 Coach: Gramenzi.

𝗦𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗩𝗘𝗥𝗢: Montanari 10, Pazin 13, Fall 8, Gatto 3, Pierotti 9, Colombo 5, Petrushevski 6, Guastamacchia 2, Magrini 2. Coach: Nunzi.



