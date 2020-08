Roveda è il nuovo regista della Pallacanestro Viola

Dopo Genovese e Mascherpa, dopo l’annuncio del Coach Bolignano, del vice Motta e le conferme di Barrile,Fall e Sebrek, i reggini si assicurano il play.

La nota

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta classe 1998 Edoardo Roveda. Comincia così con l’esterno lombardo ex Sangiorgese il mercato “under” della Viola.

Roveda, 22 anni, è un giocatore che fa della dinamicità e della velocità le sue armi principali. Play/guardia insuperabile nell’uno contro uno e abile ad attaccare il ferro, Roveda sa anche come farsi rispettare in difesa. Nel suo passato, oltre il biennio in B con la canotta della Sangiorgese, vanta già, nonostante la giovane età, un’esperienza in A2 con i Legnano Knights in cui Edoardo ha incontrato la Viola da avversario.