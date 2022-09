Rucker vincente nella sfida amichevole con Virtus Padova

By

Partita vera al Palasport di Spresiano tra Rucker e Virtus Padova, orfane di Perin e Ihedioha.

Primo quarto equilibrato in cui Hadzic e Marangon prendono per mano le rispettive formazioni, si corre ad un buon ritmo e anche il livello fisico è già da campionato.

Baldini e Paolin scaldano il pubblico con alcune pregevoli giocate e Padova vince anche il secondo quarto, chiudendo avanti 40-38.

L’intervallo porta beneficio ai bianconeri che passano a condurre prendendosi l’inerzia del match, Sanguinetti inizia ad incidere in modo decisivo ma la Rucker perde Gatti dopo appena due minuti per un infortunio al ginocchio.

Lo strappo decisivo che porta la Rucker sul +9 è firmato dalla difesa solida di Vedovato e di un ottimo Sackey e da un Gobbato che stoppa, vola in contropiede e distribuisce solidità in ogni centimetro del parquet. Le triple di Paolin avvicinano Padova a due possessi di distanza ma la Rucker gestisce oculatamente gli ultimi possessi e strappa il pass per la finale di oggi (ore 19.30 al PalaCicogna di Ponzano) contro Orzinuovi, vittoriosa 64-57 contro la Libertas Livorno.

RUCKER – Virtus Padova 85-80

(17-18; 38-40; 58-57)

RUCKER: Vedovato 9, Abramo NE, Sackey 6, Sanguinetti 12, Guazzotti NE, Nicoli 5, Hadzic 19, Baldini 17, Gatti, Colombo, Gobbato 14, Perin NE. All. Mian

Virtus: Ferrari 19, Schiavon, Cecchinato 10, Osellieri 2, De Nicolao 2, Ciadini, Marangon 13, Paolin 24, Lusvarghi 6, Fiore NE, Visentin 4, Padovani NE. All. De Nicolao

Foto Incastro

Ufficio stampa RUCKER