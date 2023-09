Salerno vince il test contro Caserta

Non basta un quarto periodo in rimonta e arrembante alla Ble Decò Juvecaserta 2021. La Virtus Arechi Salerno porta a casa l’amichevole del Pala Longo col punteggio di 76-75 complessivo, sebbene nel match il tabellone sia stato azzerato ad ogni quarto di gioco, come ormai è consuetudine in tutte le sfide di preaseason. Sicuramente il match contro i blaugrana lascia ai bianconeri l’amaro in bocca solo per l’esito, in quanto il campo ha mostrato una squadra pronta, reattiva e che ha saputo usare sempre la testa anche al netto dei carichi di lavoro che si porta dietro dalle dure sedute di allenamento e dell’assenza del pivot Paolo Paci.

Caserta è pimpante in uscita dalla palla due. Mehmedoviq si fa sentire in area colorata, propiziando il 3-8 dei primi 4 minuti. Sciutto scuote i suoi e trova in Cucco un terminale affidabile. La sua tripla permette ai blaugraa di restare a contatto. L’equilibrio è rotto negli ultimi due minuti, quando i salernitani piazzano un mortifero 10-4 per il 24-18 del 10’. I padroni di casa continuano nel loro momento magico, con un break in avvio di secondo periodo che vale il +10 complessivo (30-20) che costringe Luise a chiamare sospensione. Mastroianni con la tripla e Romano con la sua intensità tengono la Juve a contatto fino al -6, ma Acunzo diventa un fattore in area colorata e alla pausa lunga è 45-36 per gli uomini di coach Sciutto. L’attacco casertano non gira a pieno motore in avvio di ripresa, con anche qualche tiro sputato dal ferro. I blaugrana invece continuano a fare la differenza con i propri lunghi, con Matrone che viene imbeccato con costanza dai compagni. Sulla tripla di Acunzo il terzo periodo va in archivio sul punteggio di 63-46 che sembrerebbe vedere i giochi chiusi. Invece la Juve non molla, torna in campo e va oltre la stanchezza. Coach Luise si affida ad un quintetto di grande agonismo, con Mastroianni in cabina di regia, Mei e Moffa sugli esterni e Romano da ala forte vicino a Biagio Sergio. I bianconeri inanellano un parziale di 13-0 che riapre la sfida con un Davide Mastroianni assoluto protagonista. Salerno rimane ferma nel punteggio per oltre 5 minuti, Matrone dalla lunetta spezza l’incantesimo ma l’attacco Juve è su di giri, inizia a trovare continuità dall’arco e a innescare le sue bocche da fuoco. Il gioco da tre punti di Hadzic vale il 74-73 a 33” dalla fine che lancia la volata finale. Ancora l’ex San Vendemiano, stavolta dalla lunetta, regala il vantaggio alla Ble Decò, ma sull’ultima azione Kekovic è lesto a subire fallo e a imbucare i liberi dalla lunetta del definitivo 76-75 in favore degli uomini di coach Sciutto.

Soddisfatto a fine match coach Luise: “Amichevole proficua per noi quella di stasera. Ci ha messo di fronte una squadra totalmente diversa da Sant’Antimo, che fa dell’energia, dell’agonismo e dell’aggressività il suo punto di forza. Salerno è una squadra che gioca a ritmi alti e le risposte su tale aspetto sono state positive. Siamo sempre entrati bene in ogni quarto, rispettando quello che era il piano che avevamo preparto, ossia essere precisi nelle esecuzioni e tosti in difesa, ma poi con l’andare dei minuti abbiamo avuto delle difficoltà: queste sono sicuramente derivanti dal modo in cui abbiamo schedulato la preparazione, non pensando alle gare da affrontare nel precampionato, quanto invece a mettere più benzina possibile nelle gambe. Quindi, ci aspettavamo dei piccoli cali di energia in alcuni frangenti, specie contro una squadra così energica e aggressiva. Bella reazione nell’ultimo quarto e mezzo in cui abbiamo fatto meglio sia in attacco che in difesa, in quanto dove non arrivavano le gambe è subentrata la testa, e questo è qualcosa di molto importante, un vero obiettivo quando giochiamo. Essere più forti della stanchezza è un discrimine rilevante per alzare la qualità ed essere concentrati al meglio su ciò che dobbiamo fare. Indipendentemente dal risultato, torniamo a casa con delle buone indicazioni, abbiamo migliorato la nostra condizione fisica e provato situazioni che in allenamento possiamo solo disegnare o immaginare. Tutti hanno dato quello che potevano e ora ci apprestiamo alla nuova settimana di lavoro, dove proveremo ad organizzare magari un nuovo scrimmage magari, perché poi si arriva nei 7 giorni tipo che anticipano un match ufficiale, un ritmo che scandirà la nostra stagione”.

Questo il tabellino bianconero del match di stasera: Zampogna 4, Lucas 2, Moffa 11, Hadzic 19, Mehmedoviq 13, Mastroianni 9, Mei, Romano 9, Sergio 2, Pagano 2, Pisapia, Pani ne. All. Luise

I parziali del match: 24-18; 21-18; 18-10; 13-29

Progressione: 24-18; 45-36; 63-46; 76-75

