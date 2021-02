Saverio Bartoli è l’Under 21 adidas di gennaio 2021 in Serie B

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under 21 del mese per gennaio 2021 in Serie B.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per gennaio 2021.

UNDER 21 ADIDAS SERIE B – GENNAIO 2021

SAVERIO BARTOLI (Sintecnica Basket Cecina)

In Serie B a imporsi è Bartoli, play-guardia nato nel 2000, 194 centimetri. L’esterno di Cecina è il miglior realizzatore in stagione dei suoi, e nel mese di gennaio ha avuto 13.8 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 2.8 recuperi di media, in 27.6 minuti. Bartoli ha particolarmente elevato il proprio rendimento nelle ultime due sfide del mese, con 22 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 6 recuperi nella gara di Firenze, seguiti dai 20 punti, 6 rimbalzi e 4 recuperi nella vittoria casalinga su Livorno. Prima di approdare a Cecina, Bartoli aveva già giocato in Serie B con le maglie di San Vendemiano e Lucca. Bartoli sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas Harden 5, di recente uscita.

Area Comunicazione LNP