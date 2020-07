Scauri. La Fortitudo si presenta

Il giorno è finalmente arrivato! Domani, 12 luglio, alle ore 20,30 presso la storica “Arena Mallozzi” si alzerà ufficialmente il sipario sulla Fortitudo Scauri. Sarà una presentazione sobria, un momento molto atteso dai tanti tifosi scauresi che, dopo la cessione del titolo di Serie B da parte del Basket Scauri al Catanzaro, pensavano che la pallacanestro che conta nella cittadina tirrenica fosse terminata.

Invece, la tenacia e la forte voglia di dare continuità a un fenomeno nato nel lontano 1949 con la Polisportiva Libertas Scauri, nell’allora Arena “Il Pinguino” su un campo in terra battuta, passato poi per lo Sporting Scauri agli inizi degli anni Sessanta, a cui ha fatto seguito il Basket Scauri dal 1973, ha permesso in un breve lasso di tempo di creare questa nuova realtà e da qui ripartire con un progetto di rilancio. Del gruppo fanno parte ex giocatori di Scauri (da Massimo Ranieri, il nome della cui famiglia è legato indissolubilmente a quello della pallacanestro scaurese, che ora dovrebbe riverstire il ruolo di Presidente della nuova Società, a Francesco Pontecorvo, una delle guardie più forti prodotte dal vivaio scaurese, a Vincenzo Pontecorvo, che una volta appesa la casacca alla stampella è diventato quello che tutti riconoscono come il miglior vice allenatore della Serie B negli ultimi 10 anni), professionisti, imprenditori e docenti universitari, che hanno come comune denominatore la passione per questa disciplina e hanno deciso di investire la loro immagine in un progetto e medio lungo termine che permetta a Scauri e di tornare a rivestire un ruolo importante nell’ambito della pallacanestro Nazionale.

Il lavoro svolto da questo gruppo di amici ha già sortito i primi effetti, inizialmente insperati, per quanto auspicati. Sono state gettate le basi per il settore minibasket che avrà in Claudio Di Ciaccio il suo coordinatore, un tecnico molto apprezzato nell’ambiente, scaurese e reduce dalla felice esperienza all’Aquila Trento in Serie A. Molto sarà fatto anche a livello di settore giovanile, di cui la Fortitudo Scauri sarà per i prossimi anni il punto di riferimento, da cui trarre i punti di forza del progetto per la prima squadra, sulla quale ancora si sta lavorano in attesa che la Federazione dia una risposta circa il campionato al quale la sqaudra sarà ammessa a partecipare.

Ma altre interessanti novità saranno annunciate nel corso della presentazione, che sarà moderata dal giornalista de “Il Messaggero” Antonio Lepone, alla quale hanno già inviato messaggi di auguri giocatori dal glorioso passato: l’ex Capitano, Giovanni Falco, Tonino Di Lella, Marcelo Damiao, Santiago Boffelli, allenatori, come Mimmo Biello, o giornalisti, come Guido Barendson, nipote del famoso e mai dimenticato Maurizio.