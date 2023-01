Seerie B – Galassi e Mladenov decisivi, la Virtus Imola doma Fabriano

Primo match del 2023, la Ristopro torna al PalaRuggi di Imola per la seconda volta in questo girone d’andata, l’avversaria è la Virtus Imola. Suggestivo lo spettacolo offerto dai supporter imolesi e fabrianesi in questa quattordicesima giornata di Serie B Old Wild West, da prendere come esempio per il basket di categoria e non solo.

Bell’inizio di partita per entrambe le compagini, con buone percentuali dal campo nonostante difese ben organizzate. Petracca galvanizza il pubblico ospite con una tripla, Carta quello di casa sempre dalla lunga. Il primo mini-break lo firma la Virtus, dopo qualche imprecisione dei biancoblu: un 9-0 mortifero che chiude la prima frazione sul punteggio di 27-16.

Centanni apre il secondo quarto con due triple back-to-back, prontamente annullate da Tomassini e compagni. Gli animi si scaldano in campo e fuori e la partita diventa molto frammentata: Verri commette antisportivo e Fabriano rimane appaiata a –9, ma si fa perdonare con un’immediata tripla. Nonostante gli sforzi si va all’intervallo con il tabellone che segna 44-34.

Al rientro sul parquet è sempre Imola a dettare i tempi di gioco: Milovanovic sigla due tap-in consecutivi e porta i suoi suk +13, costringendo coach Aniello al time-out. Ci vuole il miglior Papa per dare la carica ai suoi, con 7 punti consecutivi nel pitturato e dall’arco. Contro ogni più rosea aspettativa la Janus è a –4 con 10’ da giocare. 63-59.

Rimonta completata: i cartai iniziano l’ultima frazione con un canestro impossibile di Papa e una tripla di Petracca, +4 biancoblu. Contro parziale dei padroni di casa con due bombe di Galassi e i gialloneri sono di nuovo avanti. Fabriano non trova più la via del canestro, mentre Mladenov e Galassi continuano a martellare la retina. Vince Imola, non bastano cuore e grinta alla Ristopro: il PalaRuggi rimane ostico ai ragazzi di coach Aniello.

Virtus Imola – Ristopro Fabriano 85-78 (27-16, 17-18, 19-25, 22-19)



Virtus Imola: Luca Galassi 23 (2/3, 6/10), Borislav georgiev Mladenov 22 (4/9, 4/7), Milos Milovanovic 8 (4/4, 0/0), Jacopo Aglio 8 (4/4, 0/1), Claudio Tommasini 7 (2/6, 1/2), Marco Morara 7 (1/2, 1/2), Riccardo Carta 5 (1/1, 1/1), Edoardo Ronca 5 (2/2, 0/0), Francesco Magagnoli 0 (0/3, 0/3), Jacopo Soliani 0 (0/1, 0/1), Andrea Neri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Borislav georgiev Mladenov 18) – Assist: 23 (Luca Galassi 8)



Ristopro Fabriano: Andrea Petracca 19 (3/5, 3/9), Simone Centanni 16 (2/4, 3/8), Patrizio Verri 16 (1/2, 4/8), Francesco Papa 13 (5/7, 1/1), Nicolas manuel Stanic 10 (1/9, 2/7), Yande Fall 3 (1/4, 0/1), Gianmarco Gulini 1 (0/0, 0/1), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 35 15 + 20 (Francesco Papa 10) – Assist: 14 (Nicolas manuel Stanic 6)

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano