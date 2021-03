Serie B – Il punto dopo la tredicesima giornata

I team di Serie B sono scesi sul parquet per il 13° turno, ecco tutto quello che è successo nel week-end appena trascorso.

GIRONE A1

Rimini (10-3) tenta la fuga con la sesta vittoria nelle ultime sette gare. A farne le spese, nell’ultima giornata, è stata Faenza (7-3), che è ritornata in campo dopo diverse partite rinviate per Covid. Non bastano alla Rekico i 23 punti di Ballabio (top scorer). Altra formazione del raggruppamento in grande forma è l’Olimpo Basket Alba (6-7) che si aggiudica il derby piemontese con Oleggio (5-7), la squadra di Jacomuzzi ha così raccolto il quarto successo nel girone di ritorno della prima fase. Omegna (8-4) mantiene il secondo posto, vincendo con Cesena (4-7) grazie soprattutto all’ultimo periodo (27-14). Imola (7-4) piega Alessandria (0-12), ancora a secco di risultati positivi in questa Serie B.

Le partite:

Mamy Oleggio-S.Bernardo Alba 80-97

Fortitudo Alessandria-Andrea Costa Imola Basket 79-90

Paffoni Fulgor Omegna-Tigers Cesena 87-68

RivieraBanca Basket Rimini-Rekico Faenza 76-66

Classifica:

RivieraBanca Basket Rimini 20 10-3

Paffoni Fulgor Omegna 16 8-4

Rekico Faenza 14 7-3

Andrea Costa Imola Basket 14 7-4

S. Bernardo Alba 12 6-7

Mamy Oleggio 10 5-7

Tigers Cesena 8 4-7

Fortitudo Alessandria 0 0-12

Prossimi turni:

03/03/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Rekico Faenza

14^ giornata:

07/03/2021 18:00 S.Bernardo Alba-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Rekico Faenza-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Tigers Cesena-Fortitudo Alessandria – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

Chiusi (10-2) – Piombino (3-9), così come Ozzano (4-8) – Livorno (8-4), è rinviata. Ne approfitta così San Miniato (11-2) che centra l’undicesima W e si gode il primo posto, Cecina (6-7) prova a reggere, ma l’Etrusca dilaga nella parte centrale della gara. Nell’altra partita disputata, Empoli (5-8) mette in mostra una grande difesa con Firenze (3-10) e si mantiene nella parte centrale del girone.

Le partite:

Use Computer Gross Empoli-All Food Enic Firenze 67-60

Sintecnica Basket Cecina-Blukart Etrusca San Miniato 84-100

Sinermatic Ozzano-Opus Libertas Livorno 1947 rinviata al 14/03/2021 18:00

Umana San Giobbe Chiusi-Solbat Golfo Piombino rinviata a data da destinarsi

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 22 11-2

Umana San Giobbe Chiusi 20 10-2

Opus Libertas Livorno 1947 16 8-4

Sintecnica Basket Cecina 12 6-7

Use Computer Gross Empoli 10 5-8

Sinermatic Ozzano 8 4-8

Solbat Golfo Piombino 6 3-9

All Food Enic Firenze 6 3-10

Prossimo turno:

06/03/2021 18:30 All Food Enic Firenze-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Use Computer Gross Empoli – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Blukart Etrusca San Miniato-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Agrigento (11-2), in trasferta, supera Torrenova (4-9). Convincente la prova della capolista su entrambi i lati del campo, in attacco spicca la prestazione di Saccaggi (20 punti) in difesa brilla la prova collettiva nel 1° e 3° quarto (appena 10 punti concessi in 20 minuti). Nell’ultimo turno della prima fase, Agrigento sfiderà l’altra big, Bernareggio (10-3), che conduce con Crema (7-5) dal 3° minuto alla sirena finale. Il Green Palermo (2-10) rimane staccato in fondo alla classifica e non riesce, nonostante un discreto primo tempo, a superare Bologna Basket (7-6). Da sottolineare per i bolognesi la doppia-doppia di Luca Fontecchio (11 punti e 13 rimbalzi). Il tandem della Sangiorgese (5-8), composto da Picarelli-Bianchi (51 punti in 2), vale i 2 punti con Ragusa (5-8).

Le partite:

Bologna Basket 2016-Green Basket Palermo 80-65

Vaporart Bernareggio-Pallacanestro Crema 88-79

LTC Sangiorgese Basket-Virtus Kleb Ragusa 79-69

Fidelia Torrenova-Moncada Energy Group Agrigento 50-81

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 22 11-2

Vaporart Bernareggio 20 10-3

Pallacanestro Crema 14 7-5

Bologna Basket 2016 14 7-6

LTC Sangiorgese Basket 10 5-8

Virtus Kleb Ragusa 10 5-8

Fidelia Torrenova 8 4-9

Green Basket Palermo* 3 2-10

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimi turni:

03/03/2021 18:30 Green Basket Palermo-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

14^ giornata:

07/03/2021 17:00 Green Basket Palermo-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Moncada Energy Group Agrigento-Vaporart Bernareggio – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Virtus Kleb Ragusa-Fidelia Torrenova – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Pallacanestro Crema-Bologna Basket 2016 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Olginate (5-8) sfiora il colpo con Piacenza (11-2), ma nel finale la Bakery vince in volata e si conferma, anche quando non dilaga, una delle squadre più interessanti dell’intera Serie B. Vigevano (9-4), ormai sicura della seconda piazza, espugna Varese (5-8) con la doppia-doppia di Bevilacqua (11 punti-15 rimbalzi). Vince di misura Piadena (4-9) con Cremona (7-6), per il Corona Platina brilla Matteo Motta (27 punti con 4/8 dall’arco). Pavia (7-6) sale a quota quattro vittorie in fila e passa sul campo di Fiorenzuola (4-9).

Le partite:

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Bakery Piacenza 75-77

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Corona Platina Piadena MG.Kvis 79-83

Coelsanus Robur et Fides Varese-Elachem Vigevano 1955 59-76

Pall. Fiorenzuola 1972-Riso Scotti Punto Edile Pavia 78-92

Classifica:

Bakery Piacenza 22 11-2

Elachem Vigevano 1955 18 9-4

Ferraroni Juvi Cremona 1952 14 7-6

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 14 7-6

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 10 5-8

Coelsanus Robur et Fides Varese 10 5-8

Corona Platina Piadena MG.Kvis 8 4-9

Pall. Fiorenzuola 1972 8 4-9

Prossimo turno:

06/03/2021 18:00 Corona Platina Piadena MG.Kvis-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate

06/03/2021 21:00 Bakery Piacenza-Pall. Fiorenzuola 1972 – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Coelsanus Robur et Fides Varese – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Elachem Vigevano 1955-Ferraroni Juvi Cremona 1952

GIRONE C1

Dettagli. Nella pallacanestro è spesso questione di dettagli e nel raggruppamento C1 di Serie B, i dettagli sono gli assoluti protagonisti. A un week-end dalla fine della prima fase, ci sono 4 squadre in appena 2 punti: Cividale e Vicenza a quota 18 punti, San Vendemiano e Antenore Energia Padova appena dietro con 16 punti. Delle prime 4, proiettate verso i playoff, trovano nell’ultima giornata il successo in 3. Le “capoliste” vincono fuori casa rispettivamente con Guerriero Padova (2-11) e Vega Mestre (4-9). Difende con successo il fattore campo San Vendemiano con Senigallia (6-7). Si arrende invece l’Antenore, con Monfalcone (6-7), sotto i colpi di Scutiero (22 punti con 5/7 dall’arco) e compagni.

Le partite:

Belcorvo Rucker San Vendemiano-Goldengas Pallacanestro Senigallia 72-70

Pontoni Falconstar Monfalcone-Antenore Energia Padova 81-72

Vega Mestre-Tramarossa Vicenza 70-79

Guerriero UBP Padova-UEB Gesteco Cividale 68-76

Classifica:

UEB Gesteco Cividale 18 9-4

Tramarossa Vicenza 18 9-4

Belcorvo Rucker San Vendemiano 16 8-5

Antenore Energia Padova 16 8-5

Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 6-7

Pontoni Falconstar Monfalcone 12 6-7

Vega Mestre 8 4-9

Guerriero UBP Padova 4 2-11

Prossimo turno:

06/03/2021 18:00 Tramarossa Vicenza-Pontoni Falconstar Monfalcone – Diretta streaming su LNP PASS

06/03/2021 19:30 UEB Gesteco Cividale-Belcorvo Rucker San Vendemiano – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Fabriano (10-3) centra il quinto successo consecutivo con Giulianova (6-7) e vince di 14 in trasferta. Alle spalle della Ristopro, tengono il passo Roseto e Ancona (8-5). Ancona, sorretta da uno strepitoso Simone Centanni. vola con Civitanova (5-8), per l’esterno classe 1991 sono 26 punti con 6/9 dalla distanza. Roseto vede mettersi in proprio Valerio Amoroso, 23 punti e 15 rimbalzi (8 offensivi), ed espugna Montegranaro (5-8). Vittoria esterna anche per Jesi (6-7) al Palasport Acquaviva con Teramo (4-9).

Le partite:

Sutor Montegranaro-Liofilchem Roseto 76-80

Luciana Mosconi Ancona-Rossella Virtus Civitanova Marche 94-87

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-The Supporter Jesi 82-87

Giulia Basket Giulianova-Ristopro Fabriano 60-74

Classifica:

Ristopro Fabriano 20 10-3

Liofilchem Roseto 16 8-5

Luciana Mosconi Ancona 16 8-5

The Supporter Jesi 12 6-7

Giulia Basket Giulianova 12 6-7

Rossella Virtus Civitanova Marche 10 5-8

Sutor Montegranaro 10 5-8

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 8 4-9

Prossimo turno:

07/03/2021 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Ristopro Fabriano-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 The Supporter Jesi-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Liofilchem Roseto-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Rieti (12-1) non si ferma più, ma il +12 finale sulla LUISS Roma (6-7) non deve trarre in inganno. I capitolini hanno complicato e non poco i piani della Real Sebastiani, tanto da essere ancora incollati nel punteggio a 5 giri d’orologio dal termine. Salerno (7-6) è, insieme a Rieti, l’unica squadra del mini-girone con record positivo ed espugna il Pala Del Mauro di una Scandone (5-8) sempre più in crisi. Per i salernitani spicca ancora una volta Lorenzo Tortù (17 punti-11 rimbalzi). Cassino (6-7) dilaga a Pozzuoli (4-9). Sant’Antimo (6-7) mette la freccia nel secondo tempo e supera nel punteggio e in classifica Formia (5-8).

Le partite:

Real Sebastiani Rieti-LUISS Roma 71-59

Virtus Pozzuoli-BPC Virtus Cassino 54-85

Scandone Avellino-Virtus Arechi Salerno 53-77

Geko PSA Sant’Antimo-Meta Formia 77-69

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 24 12-1

Virtus Arechi Salerno 16 8-5

LUISS Roma 12 6-7

BPC Virtus Cassino 12 6-7

Geko PSA Sant’Antimo 12 6-7

Meta Formia 10 5-8

Virtus Pozzuoli 8 4-9

Scandone Avellino* 4 5-8

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

06/03/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

06/03/2021 18:00 LUISS Roma-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Real Sebastiani Rieti – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Meta Formia-Virtus Pozzuoli – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Il D2, nell’ultimo fine settimana, ci racconta un dettaglio importante: nell’edizione 20-21 della Serie B non ci sono più imbattute. Cade infatti, per la prima volta in stagione, Taranto (12-1). La Viola Reggio Calabria (4-9) è la squadra che ferma Matrone e compagni. La Frata Nardò (9-4) passa a Catanzaro (3-10) con Coviello in grande spolvero (16 punti e 13 rimbalzi). Appaiata a Nardò c’è Bisceglie (9-4) che condanna alla sconfitta Molfetta (5-8). Monopoli (3-10) trova a domicilio il terzo risultato utile stagionale con Ruvo (7-6).

Le partite:

Alpha Pharma Bisceglie-Pall. Pavimaro Molfetta 67-56

EPC Action Now Monopoli-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 57-52

Mastria Sport Academy Catanzaro-Frata Nardò 65-80

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-CJ Basket Taranto 57-55

Classifica:

CJ Basket Taranto 24 12-1

Frata Nardò 18 9-4

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-6

Pall. Pavimaro Molfetta 10 5-8

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 4-9

Mastria Sport Academy Catanzaro 6 3-10

EPC Action Now Monopoli 6 3-10

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno:

07/03/2021 18:00 Frata Nardò-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

07/03/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Mastria Sport Academy Catanzaro – Diretta streaming su LNP PASS

Immagine in evidenza, logo Serie B: sito LNP