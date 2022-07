Serie B 2022/2023: gironi, formula del campionato, date e Supercoppa

A seguito di quanto deliberato dall’odierno Consiglio Federale riunito in Roma, e riguardante il campionato di Serie B 2022/2023, Lega Nazionale Pallacanestro rende noto quanto segue.

– COMPOSIZIONE GIRONI

Il Consiglio Federale ha approvato la composizione dei gironi proposta da LNP, secondo la seguente suddivisione.

Girone A – College Basketball Borgomanero, Junior Casale Monferrato, Langhe Roero Basketball Corneliano d’Alba, Basketball Gallarate, Knights Legnano, Libertas Livorno 1947, Pielle Livorno, Montecatiniterme Basketball, Herons Basket Montecatini Terme, Oleggio Magic Basket, Fulgor Omegna, Omnia Basket Pavia, Basket Golfo Piombino, Sangiorgese Basket San Giorgio su Legnano, Campus Varese, Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

Girone B – Bergamo Basket 2014, Brianza Casa Basket 2022 Bernareggio, Orlandina Basket Capo d’Orlando, Pallacanestro Crema, Aurora Basket Desio, Virtus Lumezzane, Basket Mestre 1958, Falconstar Monfalcone, Pallacanestro Orzinuovi, Unione Basket Padova, Virtus Basket Padova, Green Basket Palermo, Virtus Kleb Ragusa, Pall. Viola Reggio Calabria, Rucker Sanve San Vendemiano, Pallacanestro Vicenza 2012.

Girone C – Campetto Basket Ancona, Tigers Cesena, USE Basket Empoli, Janus Basket Fabriano, Raggisolaris Faenza, Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Pallacanestro Firenze, Andrea Costa Imola 2022, Virtus Spes Vis Imola, Basket Jesi Academy, Vigor Matelica, New Flying Balls Ozzano Emilia, Bakery Basket Piacenza, Real Sebastiani Rieti, Etrusca Basket San Miniato, Pallacanestro Senigallia.

Girone D – Del.Fes Avellino, Nuova Cestistica Lions Bisceglie, AG Sport Caserta, Virtus TSB 2012 Cassino, Basket Corato, Action Now 2019 Monopoli, Pescara Bk 2.0, Virtus Pozzuoli, Luiss Roma, Pallacanestro Roseto, Pallacanestro RuvoDiPuglia, Pall. Trinità Sala Consilina, Virtus Arechi Salerno, Pall. Partenope Sant’Antimo, CJ Basket Taranto, Teramo a Spicchi 2K20.

NOTE – A seguito di acquisizione di titolo sportivo, o cambio di denominazione sociale, risultano iscritte Campus Varese, Pallacanestro RuvoDiPuglia, Andrea Costa Imola 2022, Virtus TSB 2012 Cassino, Brianza Casa Basket Bernareggio, AG Sport Caserta, Basket Jesi Academy, Nuova Cestistica Lions Bisceglie, Bakery Basket Piacenza, Pescara Bk 2.0, Pallacanestro Firenze e College Basketball Borgomanero. La Società Montecatiniterme Basketball è stata ripescata a seguito della vacanza creata nell’organico dalla Stella Azzurra Basketball Academy Roma, che parteciperà al campionato di Serie A2.

– FORMULA DEL CAMPIONATO – Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine:

1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024.

2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale.

3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto.

– RIPESCAGGI – Si ricorda che la delibera Federale 101/2022 del 23 maggio indicava, per il campionato di Serie B, la possibilità di ripescaggi “…possibili solo se funzionali alla riforma e tenendo conto di quale sia l’area geografica che ne richieda la necessità”. E questo fino al termine del percorso di riforma dei campionati, che andranno a regime con la stagione 2024/2025.

– DATE DELLA STAGIONE – Viene confermato quanto segue:

1) prima fase strutturata su girone di andata e ritorno, con inizio domenica 2 ottobre 2022 e termine domenica 7 maggio 2023.

2) playoff con inizio domenica 14 maggio 2023. A seguire Final Four per le due promozioni in A2.

– SUPERCOPPA – LNP renderà nota formula, gironi e calendario della Supercoppa di Serie B 2022 con un comunicato che sarà emesso lunedì 18 luglio. Ricordiamo che la fase di qualificazione, strutturata su tabellone tennistico a 64 squadre e 4 turni ad eliminazione diretta (32esimi, 16esimi, ottavi, quarti), avrà inizio l’11 settembre, con la disputa dei quarti di finale il 21 settembre. Il Trofeo sarà assegnato in occasione della Final Four del 24 e 25 settembre.

