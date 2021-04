La seconda fase della Serie B 20-21 è al giro di boa, ecco le partite disputate nell’ultimo turno, le classifiche dei 4 gironi e i prossimi appuntamenti.

GIRONE A

Chiusi (13-2) e San Miniato (13-3), dopo aver saltato anche la Coppa Italia di Serie B, rimangono ferme ai box. Raggiunge la coppia di testa Livorno (13-4). La Libertas ha la meglio di un’ottima Olimpo Basket Alba (6-10), in grado di rimanere per quasi tutta la serata a contatto, nonostante il 10/25 dall’arco dei toscani. Se per Livorno brilla Ammannato da 30 punti e 7 rimbalzi, splendida la prova del capitano dei langaroli Andrea Danna, che risponde con 19 punti e 8 assist. Il 2/2 di Simoncelli conferisce nel finale i 2 punti a Rimini (12-5) sul campo di Piombino (6-11). Eliantonio (18+7) e compagni sono davanti per quasi tutta la gara, ma pesano i 32 punti concessi nel quarto decisivo agli ospiti. Nessuna difficoltà per Firenze (7-11) che supera di 25 lunghezze il fanalino di coda Alessandria (1-17) in un match mai in discussione. Larga vittoria di Ozzano (6-12) su Imola (7-11) che ipoteca la partita già nel primo tempo (48-31). Nulla può Cesena (9-9) sul parquet del PalaSammontana con Empoli (7-11). Rinviate Cecina-Oleggio, San Miniato-Omegna e Chiusi-Faenza.

Le partite

Sinermatic Ozzano-Andrea Costa Imola Basket 96-65

All Food Enic Firenze-Fortitudo Alessandria 73-47

Solbat Golfo Piombino-RivieraBanca Basket Rimini 75-76

Use Computer Gross Empoli-Tigers Cesena 83-63

Opus Libertas Livorno 1947-S.Bernardo Alba 95-88

Sintecnica Basket Cecina-Mamy Oleggio rinviata al 28/04/2021 18:00

Blukart Etrusca San Miniato-Paffoni Fulgor Omegna rinviata a data da destinarsi

Umana San Giobbe Chiusi-Rekico Faenza rinviata a data da destinarsi

Classifica

Umana San Giobbe Chiusi 26 13-2

Blukart Etrusca San Miniato 26 13-3

Opus Libertas Livorno 1947 26 13-4

RivieraBanca Basket Rimini 24 12-5

Paffoni Fulgor Omegna 22 11-6

Rekico Faenza 22 11-6

Tigers Cesena 18 9-9

Mamy Oleggio 14 7-8

Sintecnica Basket Cecina 14 7-10

Use Computer Gross Empoli 14 7-11

Andrea Costa Imola Basket 14 7-11

All Food Enic Firenze 14 7-11

S.Bernardo Alba 12 6-10

Solbat Golfo Piombino 12 6-11

Sinermatic Ozzano 12 6-12

Fortitudo Alessandria 2 1-17

Recuperi

14/04/2021 19:00 Umana San Giobbe Chiusi-S.Bernardo Alba (2^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

14/04/2021 21:00 Mamy Oleggio-Opus Libertas Livorno 1947 (1^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

5^ giornata seconda fase

17/04/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Umana San Giobbe Chiusi

17/04/2021 18:00 Mamy Oleggio-Use Computer Gross Empoli – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 20:30 Paffoni Fulgor Omegna-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Rekico Faenza-Solbat Golfo Piombino – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Tigers Cesena-All Food Enic Firenze – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 S.Bernardo Alba-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B

Il raggruppamento non fa registrare nessun recupero e scendono in campo tutte e 16 le squadre. Piacenza (16-2) dopo aver conquistato nello scorso week-end le Final 8 di Coppa Italia prosegue la sua stagione da assoluta protagonista della Serie B e costringe alla sconfitta casalinga la Sangiorgese (5-11). Non si distrae Agrigento (16-2) che supera Olginate (6-11) facendo registrare ben 2 elementi in doppia-doppia: Rotondo (16+11) e Chiarastella (18+10). Ora occhi puntati sulla super sfida del prossimo turno che pone davanti i piacentini ai siciliani. Bernareggio (13-5), grazie a un Aromando in formato MVP, difende il terzo posto dagli attacchi delle dirette inseguitrici vincendo di 6 lunghezze con Fiorenzuola (5-13). Gianluca Giorgi regala alla sua Vigevano (12-5) la dodicesima vittoria stagionale a Bologna (8-10). Varese (7-11) mantiene vivo il sogno playoff tornando vittorioso dalla trasferta a Palermo con il Green (3-14). Nei confronti tra lombarde e siciliane disputati in terra sicula sorridono anche Cremona (10-8) che passa a Torrenova (5-13) e Pavia (11-7) a Ragusa (7-11). Dilaga Crema (12-6) ai danni di Piadena (5-12).

Le partite

Bologna Basket 2016-Elachem Vigevano 1955 80-82

Vaporart Bernareggio-Pall. Fiorenzuola 1972 80-74

Green Basket Palermo-Coelsanus Robur et Fides Varese 72-87

Moncada Energy Group Agrigento-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 90-71

LTC Sangiorgese Basket-Bakery Piacenza 80-84

Pallacanestro Crema-Corona Platina Piadena 93-55

Fidelia Torrenova-Ferraroni Juvi Cremona 1952 71-77

Virtus Kleb Ragusa-Riso Scotti Punto Edile Pavia 65-67

Classifica

Moncada Energy Group Agrigento 32 16-2

Bakery Piacenza 32 16-2

Vaporart Bernareggio 26 13-5

Elachem Vigevano 1955 24 12-5

Pallacanestro Crema 24 12-6

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 22 11-7

Ferraroni Juvi Cremona 1952 20 10-8

Bologna Basket 2016 16 8-10

Virtus Kleb Ragusa 14 7-11

Coelsanus Robur et Fides Varese 14 7-11

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 12 6-11

LTC Sangiorgese Basket 10 5-11

Corona Platina Piadena 10 5-12

Fidelia Torrenova 10 5-13

Pall. Fiorenzuola 1972 10 5-13

Green Basket Palermo* 5 3-14

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione



Recupero 2^ giornata seconda fase

14/04/2021 21:00 LTC Sangiorgese Basket-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

5^ giornata seconda fase

17/04/2021 18:30 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Vaporart Bernareggio – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 20:45 Coelsanus Robur et Fides Varese-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 15:00 Corona Platina Piadena-Virtus Kleb Ragusa

18/04/2021 16:00 Elachem Vigevano 1955-Fidelia Torrenova

18/04/2021 16:00 Bakery Piacenza-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Bologna Basket 2016 – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 19:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Green Basket Palermo

GIRONE C

Cividale (14-4) vince lontano dalle mura amiche con Roseto (9-6) e, con due gare disputate in più, guida la classifica. Vince in trasferta anche San Vendemiano (11-7) che fa prevalere la sua difesa costringendo al ko Giulianova (7-11), fondamentale è stato l’ultimo quarto in cui i friulani hanno concesso appena 7 punti ai padroni di casa (7-26 il parziale). Monfalcone (8-9) centra la W sul campo della Sutor Montegranaro (6-12) ed è più che mai in corsa per il discorso post-season. Dopo una serie di 4 sconfitte consecutive e il cambio di guida tecnica, torna a splendere Senigallia (7-9) nel derby con Ancona (10-7). Jesi (9-9) si impone in volata sul Guerriero Padova (4-13), difende l’ottava posizione e lascia al fondo della classifica i veneti. Cade Mestre (6-12) nello scontro diretto con Teramo (6-12) sotto le triple di Rossi (7/16 dall’arco). Verranno recuperate Civitanova-Antenore Energia Padova e il big match tra Fabriano e Vicenza.

Le partite

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Vega Mestre 76-64

Liofilchem Roseto-UEB Gesteco Cividale 75-83

Giulia Basket Giulianova-Belcorvo Rucker San Vendemiano 57-68

The Supporter Jesi-Guerriero UBP Padova 62-58

Luciana Mosconi Ancona-Goldengas Pallacanestro Senigallia 77-101

Sutor Montegranaro-Pontoni Falconstar Monfalcone 59-68

Rossella Virtus Civitanova Marche-Antenore Energia Padova rinviata a data da destinarsi

Ristopro Fabriano-Tramarossa Vicenza rinviata a data da destinarsi

Classifica

UEB Gesteco Cividale 28 14-4

Ristopro Fabriano 26 13-3

Tramarossa Vicenza 24 12-4

Belcorvo Rucker San Vendemiano 22 11-7

Luciana Mosconi Ancona 20 10-7

Antenore Energia Padova 20 10-7

Liofilchem Roseto 18 9-6

The Supporter Jesi 18 9-9

Pontoni Falconstar Monfalcone 16 8-9

Goldengas Pallacanestro Senigallia 14 7-9

Giulia Basket Giulianova 14 7-11

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 12 6-12

Sutor Montegranaro 12 6-12

Vega Mestre 12 6-12

Rossella Virtus Civitanova Marche 10 5-12

Guerriero UBP Padova 8 4-13

Prossimo turno

17/04/2021 18:00 Antenore Energia Padova-The Supporter Jesi – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 18:00 Tramarossa Vicenza-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 18:30 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 18:30 Belcorvo Rucker San Vendemiano-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 18:30 Guerriero UBP Padova-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 19:30 UEB Gesteco Cividale-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Vega Mestre-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D

Nessun rinvio anche in questo girone di Serie B. Taranto (16-2) chiama, Rieti (16-2) risponde. Ed è sempre più avvincente il duello a distanza tra le 2 super potenze del raggruppamento e della Serie B. I pugliesi hanno superato in casa Pozzuoli (5-13), concedendo appena 16 punti nella seconda parte di gara agli ospiti. Rieti fa più fatica sul campo di Molfetta (8-10) e ha bisogno di un ottimo Loschi da 23 punti (2/2 da due e 5/8 da tre). Alle spalle delle “capoliste” blinda la terza posizione Nardò (14-4) con Salerno (10-8). Nella volata per i playoff fanno un importante passo avanti Sant’Antimo (9-8) che si aggiudica lo spareggio con Bisceglie (9-8) e Cassino (9-9) con 6 giocatori in doppia cifra con Catanzaro (4-14). Bene anche la LUISS Roma (8-7) che ferma Ruvo (11-7), una delle protagoniste del raggruppamento. Sousa brilla e arrivano 2 punti preziosi in chiave salvezza per Avellino (7-11) a Monopoli (3-14). Sorretta dalla doppia doppia di Yande Fall (13 punti e 23 rimbalzi) e dai 30 di Mascherpa, Reggio Calabria (5-13) ferma Formia (7-11).

Le partite

Alpha Pharma Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo 65-79

Frata Nardò-Virtus Arechi Salerno 84-79

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-LUISS Roma 68-72

EPC Action Now Monopoli-Scandone Avellino 72-92

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Meta Formia 75-60

Mastria Sport Academy Catanzaro-BPC Virtus Cassino 81-90

CJ Basket Taranto-Virtus Pozzuoli 66-55

Pall. Pavimaro Molfetta-Real Sebastiani Rieti 63-69

Classifica

CJ Basket Taranto 32 16-2

Real Sebastiani Rieti 32 16-2

Frata Nardò 28 14-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-7

Virtus Arechi Salerno 20 10-8

Geko PSA Sant’Antimo 18 9-8

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-8

BPC Virtus Cassino 18 9-9

LUISS Roma 16 8-7

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-10

Meta Formia 14 7-11

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 10 5-13

Virtus Pozzuoli 10 5-13

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-14

Scandone Avellino* 8 7-11

EPC Action Now Monopoli 6 3-14

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione



Recupero 14^ giornata girone D1

14/04/2021 18:30 LUISS Roma-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

5^ giornata seconda fase

17/04/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 18:00 LUISS Roma-Frata Nardò – Diretta streaming su LNP PASS

17/04/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-Mastria Sport Academy Catanzaro – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Meta Formia-Pall. Pavimaro Molfetta – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

18/04/2021 18:00 Scandone Avellino-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

