Serie B – Academy Cup, Jesi batte la PSA al termine di una finale bella ed intensa

E’ una finale “vera” quella che decide la 1^ edizione dell’Academy Cup, torneo triangolare organizzato dalla PSA: a vincerla, al termine di 40’ di battaglia tutt’altro che amichevole, è l’Aurora Jesi, che si impone con il risultato di 80-74. Alla Geko, ancora priva di Milojevic e con Dri espulso al 19’, restano la buona reazione del 3’ quarto e le prestazioni solide di Vangelov (22) e Carnovali (23).

Avvio scoppiettante che vede protagonisti Dri sul fronte santantimese e Quarisa su quello jesino (12-11 al 5’), poi la gara rallenta e la Geko chiude a +5 (22-17) grazie ai guizzi di Milosevic e ad una tripla di Sergio sull’ultimo assalto.

L’inizio del 2’ parziale è contraddistinto da diversi errori su entrambi i fronti d’attacco: Milosevic e Vangelov piazzano un 4-0 per il 26-17 del 14’, diventa +12 un minuto dopo con una tripla di Sergio ma da qui la Geko va in rottura prolungata e Magrini e lo scatenato Quarisa riportano l’Aurora a -1 al 18’ (29-28). Un minuto dopo c’è il sorpasso marchigiano con Giacchè (32-34), Dri firma il controsorpasso locale pochi secondi dopo ma viene espulso per proteste e lascia anzitempo la partita. Jesi può così impattare dalla lunetta a quota 35 e poi gestire l’ultimo possesso concluso con un gran bel canestro di Cocco (35-37).

Quando si riparte Rizzitiello firma subito un 5-0 che vale il 35-42 e che costringe coach Patrizio al time out. Al ritorno in campo Carnovali infila 2 triple in successione che riportano sotto la Geko, ma l’Aurora non rallenta, trova canestri importanti con Giampieri, Giacchè e Ferraro e al 27’ è a +10 (44-54), un passivo che però i campani riescono a ridimensionare con un 12-4 firmato Vangelov-Carnovali negli ultim 3 minuti (56-58).

La parità a 58 è ristabilita sul primo attacco del quarto periodo dal gigante bulgaro ed è sempre lui al 33’ a riportare avanti, anche se per pochi secondi, la PSA. Si resta in equilibrio (64-64 al 36’) e la partita è ancora tutta da giocare a 21” dalla sirena, con Jesi avanti di 2 (74-76). Qui Giampieri è glaciale dalla lunetta (2/2), Trapani sbaglia sul ribaltamento ed è ancora a Giampieri a chiuderla (74-80).

“Sono davvero contentissimo – commenta Enzo Patrizio, allenatore della PSA – da questi tre giorni, incastonati in un periodo di carico importanti, traggo segnali estremamente confortanti su ciò che stiamo facendo e che vogliamo fare, e l’ho detto anche ai ragazzi. Questo torneo ha rappresentato una bella opportunità per tutti”.

“Ho voluto fortemente essere qui a Sant’Antimo per questo torneo – dice il coach jesino Ghizzinardi – una bella occasione per giocare e per stare insieme, un ritorno alla normalità che ci serviva. Al netto di qualche acciacco inevitabile visto che eravamo tutti fermi da mesi, direi che si è giocato con intensità, sono state partite vere e dunque l’esperienza è stata sicuramente importante”

PSA Geko Sant’Antimo 74 Aurora Jesi 80

(22-17, 35-37; 56-58)

Sant’Antimo: Trapani, Milosevic 8, Dri 11, Sergio 8, Vangelov 22; Cantone 1, Ratkovic, Carnovali 23, De Meo 1, Di Marca ne, Milojevic ne, D’Aiello ne, Quaranta ne. All.: Patrizio.

Jesi: Ferraro 12, Valentini 2, Quarisa 20, Montonelli G., Giacchè 8, Rizzitiello 8, Konteh , Montonelli S. , Cocco 5, Ginesi ne, Giampieri 9, Magrini 16 . All.: Ghizzinardi.

Arbitri: Belprato e Bombace

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo