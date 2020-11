Serie B – Accordo raggiunto con Fermo TV che trasmetterà in diretta tutte le gare casalinghe della Sutor Montegranaro

In vista dell’inizio del campionato di basket di Serie B, girone C2, la Sutor Basket Montegranaro ha raggiunto un accordo di intesa con l’emittente televisiva Fermo TV (canale 211 del digitale terrestre) che trasmetterà in diretta tutte le gare interne in diretta e le differite il lunedì alle 20:45. Fermo TV è un emittente televisiva che in questo momento della sua crescita, ha ampliato il suo segnale di ricezione che è in grado di coprire tutta la nostra regione.

Questo, è un ulteriore sforzo effettuato dalla Sutor Basket Montegranaro per permettere a tutti i tifosi e appassionati di potersi gustare le gare della compagine veregrense visto che in questo momento, non è permesso a loro di poterlo fare all’interno del Palasport per le note vicende legate al Covid-19. Con tale accordo la Sutor offrirà ai propri appassionati e partners una duplice offerta di contenuti: le partite in chiaro su FermoTV e le rubriche di intrattenimento sulla nuova piattaforma streaming SutorTV.

Martedì 1° dicembre, in occasione dell’esordio contro la Ristopro Fabriano, ci sarà la prima diretta stagionale a partire dalle ore 17.00.

Infine, la società gialloblù coglie l’occasione di ringraziare Fabio Scatasta, Amministratore di Fermo TV, per la disponibilità dimostrata.

Ufficio Stampa Sutor Basket Montegranaro